Mga trabahante sa transportasyon nakadawat og P55-M nga ayuda

Gibanabanang moabot sa 15,000 ka mga trabahante sa transportasyon sa tibuok nasod ang nakadawat og kapin sa P55 milyones nga tabang pinansyal ubos sa programang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers (TUPAD)-Tuloy Pasada sa Department of Labor and Employment (DOLE).
Sama sa natala niadtong Hunyo 22, moabot sa 15,044 ka mga trabahante sa sektor sa transportasyon ang nakapahimulos sa maong ayuda aron mapagaan ang epekto sa presyo sa lana ug sa nagpadayong kawalay kasiguroan sa ekonomiya tungod sa tensiyon sa Middle East.
Gihatod usab ang ayuda ngadto sa mga trabahante sa transportasyong pandagat sa Dinagat Islands, nga naglakip sa mga benepisyaryo gikan sa mga pampublikong barko nga nagbiyahean sa maong lalawigan.
Ang maong programa nga nagsugod niadtong Abril naghatag og temporaryong trabaho ug suporta sa kinitaan alang sa mga drayber ug uban pang trabahante sa transportasyon. / PNA