Mga trabahante sa Umapad mikiha sa barangay konsehal

Nipasaka og kasong graft, grave abuse of authority, ug oppression ang mga trabahante sa Brgy. Umapad, Dakbayan sa Mandaue nga wa mabayri sa usa ka sakop sa konseho sa barangay tungod sa wa pagbayad sa ilang sweldo.

Ang mga job order emplo­yee nga sila si Gemma Mata Ortega, Girlie Reyes Gabisan, Lea Gabisan Jimenez, Lima Sotchesa Orogan, ug Erwina Batulan Caño, niadtong Huwebes, Mayo 30, 2024, nihangyo sa Office of the Ombudsman nga ibutang si Barangay Councilor Libertine Lumapas ubos sa unom ka buwan nga preventive suspension samtang pending ang imbestigasyon sa kaso.

Si Lumapas ang chairperson sa committee on appropriations, kinsa nagsusi sa available nga pundo alang sa sweldo sa mga empleyado.

Sila si Ortega, Gabisan, Jimenez, Orogan ug Caño, pulos mga job order employees ubos sa clean and green program, nipasangil nga wa sila nakadawat sa ilang suweldo gikan niadtong Enero 1 hangtod Abril 30, 2024, bisan pa sa pagtuman sa ilang katungdanan.

Kapin sa 100 ka mga empleyado nga gi-hire ni Barangay Kapi­tan Reb Cortes alang sa nagka­lainlaing mga programa nga wa mabayri sulod sa lima ka buwan.

Ang mga reklamante nipasangil nga gipahibawo sila nga anaa ang budget allocation alang sa ilang mga honorarium, apan si Lumapas nidumili sa pagpirma sa payroll, nga nagpugong sa pagpagawas sa ilang suholan.

Dugang pa nila nga gihangyo una sila sa pagsumite sa ilang daily time records ug appointment papers aron maproseso ang ilang mga honorarium.

Human nakatuman sa mga rekisitos nga nauna nga gitakda ni Lumapas, gipangayoan sila og dugang nga rekisitos sama sa ilang pagpanumpa sa katungdanan ug ang pag-uyon sa ilang pagtudlo sa Sangguniang Barangay aron maproseso ang ilang mga sweldo.

Ang mga nagreklamo niingon nga ang ikaduhang set sa mga kinahanglanon wala kinahanglana alang sa pag-certify kon anaa ang gahin alang sa ilang mga honorarium ug ilang giisip nga kini pangabuso ug panaugdaog.

Nangangkon ang mga empleyado nga ang “demand for the concurrence of the employees’ appointments by the majority of the Sangguniang Barangay and their oaths of office is considered whimsical, capricious, and oppressive.”

Giingong giabusohan ni Lumapas ang iyang otoridad tungod sa panagsumpaki sa politika ni Cortes.

Si manlalaban Leopoldo Tumagan, nga nagrepresentar sa mga reklamante, nipadayag og pagsalig sa sistema sa Ombudsman nga patas nga matubag ang isyu.

“This is the step we need to take to achieve justice,” matod ni Tumagan.

Sa laing bahin, si Cortes, kinsa niuban sa pagreklamo ngadto sa Ombudsman Visayas, nipadayag og kahupayan nga sa katapusan nakahimo na og aksyon. / CAV