Mga traffic enforcer sa Mandaue, gipaubos sa refresher training

Gitapos sa Mandaue City Traffic Enforcement Agency (Team) ang lima ka adlaw nga refresher training alang sa mga personnel niini aron mapalig-on ang propesyonalismo, mapalambo ang pagpatuman sa balaod sa trapiko, ug matubag ang mga reklamo gikan sa mga motorista.
Matod pa sa pangulo sa Team nga si Hyll Retuya, ang maong bansay-bansay naglakip sa saktong pamaagi sa pagpanakop, hustong pagtratar sa mga motorista, ug mga pahinumdom sa mga angay ug dili angay'ng buhaton samtang nag-duty.
Gihatagan sab og gibug-aton sa maong mga sesyon ang estriktong palisiya sa dakbayan batok sa extortion
ug ang sayop nga paggamit sa mga kahimanan sa kagamhanan.
“The purpose of this refresher training is to remind our personnel of the proper procedures in apprehending motorists and to address the complaints we have received. We also stressed that extortion and other violations will not be tolerated,” matod ni Retuya.
Gipahigayon ang pagbansay-bansay sa lima ka batch niadtong Hunyo 22, 23, 24, 29, ug 30, 2026, aron maseguro nga dili mabalda ang operasyon sa trapiko sa tibuok Dakbayan sa Mandaue.
Kapin sa 200 ka mga field personnel ang nipaubos sa training.
Dugang ni Retuya, gipakita sab ngadto sa mga partisipante ang mga video footage sa nangaging mga insidente sa pagpangilkil isip pasidaan.
Iyang gipasidaan nga ang mga personel nga masakpan nga nilapas sa balaod o nag-abuso sa ilang awtoridad mahimong taktakon sa serbisyo. / ABC