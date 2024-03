Mga tres sa Cavs mitiklo sa Pelicans

Nagpauwan og 20 ka three-points ang Cleveland Cavaliers sa pagbalik sa usa sa ilang mga sinaligan nga si Donovan Mitchell gikan sa pito ka mga duwa nga pagpalta aron makmakon ang hosts New Orleans Pelicans, 116-95, ning Huwebes, Marso 14, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Mitchell, kinsa mao pay pagbalik og duwa gikan sa pagkaangol sa iyang wa nga tuhod niadtong Pebrero 29, nitampo sa kadaugan og 14 puntos nga gilangkuban og upat ka three-points.

Katunga ra man tuod sa iyang average sa season ang nahimo niyang puntos apan nagtambayayong ang iyang mga kauban sa tanang mga departamento aron kontrolahon ang kombati.

Gipangulohan ni Darius Garland ang Cavaliers pinaagi sa iyang 27 puntos nga gibuwakan og unom ka three-points, nidugang og 17 puntos si Jarrett Allen, nitampo og 16 puntos si Georges Niang, lakip na niini ang upat ka three-points samtang nihatag si Sam Merrill og 15 puntos, tanan pulos gikan sa three-point area.

“That’s how we’re supposed to play,” matod ni Mitchell. “Move the ball around, getting stops. It was just fun to watch and be a part of. We really stepped up against a great team.”

Ang Pelicans gipangulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 33 puntos samtang nitunol og 20 puntos si Brandon Ingram.

Sukwahi sa nahimo sa Cavaliers, ang Pelicans nagsalimoang sa three-point area diin igo lang sila ningtali og 4-of-22.

Nagkanayon si Garland nga tungod sa presensya ni Mitchell, nagsalimuang ang depensa sa Pelicans.

“You have to respect what he (Mitchell) does and opens up a lot of stuff for everybody else,” matod ni Garland. / AP