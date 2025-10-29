Mga tunghaan balik na sa F2F classes

Gitugotan na ang tanang member schools sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cessafi) nga maka-balik sa face-to-face (F2F) classes human sila gipailawom sa structural inspections nga gipahigayon sa tagsa-tagsa nila ka mga inhenyero sa pakigtambayayong sa Office of the Building Official.
Sumala sa Cesafi Board, gikompirmar sa mga inspeksyon nga ang tanang edipisyo sa eskuylahan luwas nga gamiton, nagtimaan nga ang mga liki nga nakita sa pipila ka pasilidad superficial ra ug wala maghatag og bisan unsang hulga sa estruktura.
Pagka Martes, Oktubre 28, 2025, daghang Cesafi member institutions ang nakabalik na sa in-person classes.
Naglakip kini sa CIT-University, Cebu Doctors’ University, Velez College nga nag-abli og balik sa klase sa miaging mga semana.
Ang ubang mga eskuylahan gikatakda nga mag-abli og balik sa lainlaing mga petsa.
Ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu sa Nobiyembre 3, Don Bosco Technical College sa Nobiyembre 3, University of the Philippines Cebu sa Nobiyembre 6, University of San Carlos, University of the Visayas, ug University of Cebu sa Nobiyembre 10.
Samtang ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) wala pa magpahibalo sa ilang iskedyul alang sa pagbalik sa F2F classes.
Gibutyag sa Cesafi nga ang mga inspeksyon ug ang hinayhinay nga iskedyul sa pag-abli og balik gipatuman aron maseguro ang kalig-on ug kaandam sa matag institusyon human sa bag-o lang nga sunodsunod nga mga linog.
Ang mga member school nagpatuman sab og mas luag nga polisiya alang sa mga estudyante ug faculty members nga naapektuhan sa mga linog, nagtugot og flexibility sa attendance ug academic requirements.
Ang Cesafi kasamtangang adunay 16 ka member schools diin kadaghanan niini nahimutang sa Cebu City ug Mandaue City. / EHP