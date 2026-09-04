Mga tunghaan giawhag nga susihon una ang mga hulga , una mokanselar sa klase

Dili kinahanglang mosuspenso dayon og klase ang mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo sa matag higayon nga makadawat sila og hulga.
Kini sumala sa pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) nga si Dave Tumulak, samtang nagpadayon ang mga awtoridad sa pag-imbestigar sa mga sunodsunod nga hulga nga gitaho sa nagkadaiyang tunghaan sa siyudad.
Matod ni Tumulak, kinahanglang makig-alayon una ang mga tunghaan sa mga awtoridad ug susihon ang kaseguroan ug lebel sa risgo nga dala sa maong hulga sa wala pa modesisyon sa pagkanselar sa klase.
Iyang gipasabot nga ang automatic suspension makadugang hinuon sa kabalaka sa mga estudyante ug mga ginikanan, ug mahimong dili tuyo nga makahatag og dugang gibug-aton sa mga hulga nga binuang ra diay.
“It will add more fear to the parents, trauma to the kids, and for the suspect, they will just laugh at what they did,” pahayag ni Tumulak niadtong Huwebes, Septiyembre 3, 2026.
Kahinumdoman, dul-an sa 20 ka tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo ang gitaho nga gihulga, apil na ang duha ka tunghaan sa Barangay Tisa niadtong Miyerkules, Septiyembre 2.
Bisan nakamugna kini og kabalaka sa mga ginikanan ug estudyante, gipadayag ni Tumulak nga ang mga awtoridad nagtrabaho aron matino kon kinsang mga hulga ang nagdala og tinuod nga risgo ug kinsang mga hulga ang walay intensyon nga modayon sa pag-atake.
Gipadayag sab ni Tumulak nga ang pipila sa mga tawong nailhan nga may kalabutan sa mga hulga kay mga menor de edad.
Ang uban gitaho nga niangkon nga naghimo sa maong hulga “just for fun” o isip pamaagi sa pagpalingkawas sa pagtagad.
Ang impormasyon gikan sa mga isigka-estudyante nakatabang sa mga awtoridad sa pag-ila sa pipila sa mga gidungog nga nalambigit.
Nagdumili si Tumulak pagbutyag sa mga ngalan sa mga menor de edad nga responsable sa pagpanghulga aron di makahatag ug dugang trauma o pang-bully.
Gipahayag sab niya nga ang pipila ka mga ginikanan nipili nga ibalhin ang ilang mga anak sa ubang tunghaan human mailhi nga nalambigit sa maong mga insidente.
Para kang Tumulak, bisan pa man, ang mga insidente dili lang kinahanglang tan-awon isip usang problema sa kasegurohan. / CAV