Mga tunghaan sa Talamban lakip nga ipatrolya sa polis

Gimanduan ang mga sakop sa Cebu City Police Office (CCPO) nga mag-roving sa mga eskwelahan sulod sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon aron mapugngan ang mga rambol ug kagubot nga mahimong maapil ang mga tinun-an.
Ang direktiba nigawas human sa pagpangulata sa usa ka estudyante sa Talamban National High School, diin nasuta sa imbestigasyon nga nalambigit ang duha ka grupo sa mga tinun-an.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, Deputy City Director for Administration sa CCPO, gimanduan niya ang Talamban Police Station nga tutokan ug robingan ang tanang eskwelahan nga sakop sa ilang hurisdiksyon aron malikayan ang pagsubli sa susamang insidente.
Gitataw ni Oriol ang kamahinungdanon sa koordinasyon sa kapulisan ug school principal sa nagkadaiyang publiko ug pribadong eskwelahan alang sa mga dayalogo bahin sa peace and order ug paglikay sa kagubot nga mahimong masugdan sa mga estudyante.
Sa kaso sa Talamban National High School, nasuta nga dili random ang pagpangulata sa usa ka estudyante, kundili resulta sa away tali sa duha ka grupo sa mga tinun-an. / AYB