Mga unggoy sa Badian nagbugno

Giluwas ang usa ka long-tailed macaque, klase sa unggoy sa Barangay Dubdub, Badian, Cebu niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026, human kini nakaangkon og grabe’ng samad nga gituohang resulta sa panag-away niini sa ubang unggoy.
Sumala ni Badian Municipal Environment and Natural Resources Office (Menro) Head Manolito Recopelacion, usa ka residente ang nipahibawo sa hitabo ug gi-rescue ang mananap.
Matod ni Recopelacion, nakaangkon og daghang samad tungod sa mga paak.
“Territorial man gud ang mga unggoy. Sa akong pagsabot, territorial gyud na sila,” matod ni Recopelacion.
Gituohang gibugno sa iyang mga kauban nga unggoy ang nasamdan nga mananap.
Gitambalan ang unggoy lakip na ang paghatag og antibiotic injection ug spray aron malikayan ang impeksyon.
Matod ni Recopelacion, posible nga naanad na sa presensya sa mga tawo ang unggoy tungod kay kanunay nga agianan sa mga mag-uuma ang maong lugar nga nagbiyahe gikan sa Badian ug Mantalongon, Dalaguete.
Posibleng nakatampo kini sa pagsanay sa unggoy sa presensya sa mga tawo.
“Murag naanad na siya sa mga tawo kay daghan man gyud og mga tawo nga moagi sa maong lugar,” matod ni Recopelacion. / CDF