Mga vendor sa Carbon nagprosesyon batok sa privatization sa merkado

Nagprosesyon sa Santacruzan ang mga tindera ug mga tigsuporta nga supak sa pagpalambo sa merkado publiko sa Carbon sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa buntag, Mayo 29, 2026.
Nanawagan sila sa publiko ug sa relihiyosong komunidad nga mag-ampo aron ang kontrobersyal nga proyekto sa pagpalambo dili mosangpot sa privatization sa makasaysayanong merkado.
Niadtong Biyernes, Mayo 29, 2026, ang mga miyembro sa Save Carbon Public Market Movement nagmartsa gikan sa Katedral sa Iglesia Filipina Independiente sa Parian paingon sa Freedom Park human nitambong sa usa ka santos nga misa. Nagdala sila og mga placard ug gagmay nga mga suwat sa pag-ampo nga adunay mga pulong nga “Save Carbon Public Market” ug “Mama Mary, I-ampo Mo Kami.”
Ang mga nagprotesta, kadaghanan kanila mga tindera ug residente gikan sa Carbon ug Sityo Bato, nagsul-ob og mga gown nga gama sa indigenous ug mga recycled nga materyales nga kasagarang makit-an sa merkado.
Ilang gihimong symbolic protest ang tradisyonal nga prosesyon sa Flores de Mayo aron ipakita ang kahadlok ug kawalay kaseguroan nga giatubang sa gagmay'ng mga tindera taliwala sa nagpadayong pagpalambo sa merkado sa Carbon.
Matod sa kanhi presidente sa Cebu Market Vendors Development Cooperative nga si Erwin Gok-ong, gituyo nila nga isentro sa pag-ampo ang kalihukan tungod kay nagtuo ang maong pundok nga ang isyu nilapas na sa politika ug legal nga mga argumento.
Nagkanayon siya nga ang kalihukan nangayo og langitnong panabang sa paglaom nga ang proyekto sa pagpalambo dili mosangpot sa privatization sa operasyon ug pagdumala sa Carbon sa umaabot.
Subay sa pamahayag ni Gok-ong, nahadlok ang maong pundok nga ang kontrol sa operasyon sa merkado mahulog sa kamot sa mga pribadong kompanya ubos sa joint venture agreement (JVA) tali sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Megawide Construction Corporation pinaagi sa Cebu2World Development Inc.
Iyang gipasabot nga bisan tuod ang kagamhanan sa siyudad mao gihapon ang teknikal nga tag-iya sa yuta, nagtuo ang pundok nga ang mga palisiya sa operasyon, mga desisyon sa pagdumala, ug sistema sa negosyo sulod sa merkado mahimo na'ng kontrolado sa pribadong sektor.
Giangkon ni Gok-ong nga kini nga sistema mahimong mosangpot sa monopolya sa suplay ug pagbaligya sa mga utanon, bugas, karne, grocery, ug uban pang mga butang nga mosulod sa Carbon. / CAV uban nila ni Lee Hashman Patalita, April Vince Villacorta, CNU Interns