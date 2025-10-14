MGB 7: 70 ka sinkholes mitumaw sa Norte

Moabot sa 70 ka sinkholes ang natala sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) 7 sa mga lokalidad nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu, pahibalo ni Josephine Aleta, Supervising Geologist sa MGB 7 sa Martes, Oktubre 14, 2025.
Ang labing daghang natala nga sinkholes sa Lungsod sa San Remigio nga moabot sa 40.
Adunay 16 ka sinkholes sa Dakbayan sa Bogo, walo sa Daanbantayan, duha sa Medellin, duha sa Tuburan, usa sa Sogod, ug usa sa Tabuelan.
Subay sa pagsusi, nasuta nga ang maong mga sinkhole nitumaw tungod sa “extreme ground shaking” ug nakadugang sab niini ang klase sa yuta sa maong mga dapit.
Matod ni Aleta, sagad sa klase sa yuta sa maong mga dapit limestones nga kuyaw sa pagkahugno.
“After the earthquake kon pwede lang lumikas na po immediately yung may mga bahay na may nakita nang mga sinkholes. Hindi na po talaga, hindi siya conducive for settlement area,” matod ni Aleta. / ANV