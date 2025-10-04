MGB 7 mipasidaan sa mga residente sa norte sa pagtumaw sa sinkhole

Niluwat og pasidaan ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) 7 sa nadiskubrian nga mga sink hole sa pipila ka munisipalidad sa amihanang Sugbo human sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa probinsya niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang MGB 7, sa usa ka advisory nga gipagawas niadtong Biyernes, Oktubre 3, nipasidaan sa mayor sa Medellin, Cebu, nga ang tanang mga barangay nga dunay nakit-ang sinkhole gi-classify ubos sa usa ka taas nga subsidence hazard rating.
Matod sa bureau nga ang mga sinkhole, naghatag og seryosong hulga sa kinabuhi, kabtangan, ug imprastraktura.
Ang MGB 7 niingon usab nga naobserbahan ang pagpangliki sa yuta mograbe sa kadugayan.
Ang MGB 7 nirekomendar sa pagbutang og mga karatula nga nagpasidaan sa di pag-agi sa mga dapit nga apektado, likayan ang pagtabon sa sinkhole, monitoron ang paglihok sa pagpangliki sa yuta ilabi na human sa kusog nga pag-ulan, likayan ang pagtukod og istruktura nga makadugang sa hulga sa pagkahugno ug paghimo og specific geotechnical study aron mahibaw-an ang gidak-on sa sistema sa langob.
Giawhag usab sa MGB 7 ang mayor sa Medellin nga maghimo’g mga lakang sa pagpangandam aron mahibaw-an nga geohazard. Duha ka mga team sa mga geologist gikan sa MGB 7 ug sa MGB Central Office ang gipakatap aron pagsusi sa mga lugar nga naigo sa landslide ug sa mga dapit sa sinkhole.
Ang bureau niingon nga ang ilang mga nakaplagan ug dugang mga rekomendasyon ipaabot ngadto sa hingtungdan nga mga lokal nga kagamhanan ug mga komunidad.
Gawas sa Medellin, ang MGB 7 niisyu usab og mga advisory ngadto sa mga mayor sa San Remegio, Tabogon, Daanbantayan, ug Bogo City.