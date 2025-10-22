‘Mi-carnap’ og motor naapsan, nabukbokan

Dila ra ang walay labod sa usa ka lalaki nga gikatahapang kawatan og motorsiklo human siya gipauwanan og kinumo sa mga estambay dihang nadakpan niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025, sa Purok Ilang-Ilang, Brgy. San Roque, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek giila nga si alyas “Milo”, 35-anyos, lumulupyo sa Sityo Alaska, Brgy. Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si alyas Charley, 40, usa ka delivery boy ug nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Gibutyag sa biktima ngadto sa kapulisan nga gi-parking niya ang iyang motorsiklo sa gawas sa ilang panimalay.
Dihang gilili sa biktima sa ilang bintana, nasaksihan niya ang suspek nga nisakay sa iyang motorsiklo ug paspas nga nipabulhot sa pagpadagan.
Apan ang biktima nagdali sa paggukod ug niagi sa short cut nga dalan ug nangayo og panabang sa mga estambay sa dapit.
Tungod sa paningkamot sa biktima ug sa tabang sa mga estambay, na-corner ug nadakpan ang suspek. / GPL