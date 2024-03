‘Mi-invest’ sa lotto og P90M midaug sa P600M

Usa ka tag-iya sa lotto outlet nakadaug sa Super Lotto 6/49 draw sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Enero nga adunay jackpot prize nga kapin sa P640 milyones human sa “pag-invest” og P90 milyunes nga pusta, butyag ni Senador Raffy Tulfo niadtong Lunes, Marso 18, 2024.

Atol sa pagpadayon sa inquiry sa Senate Committee on Games and Amusement sa integridad sa PCSO lotto games, si Tulfo niingon nga ang mananaug nibutang og P30 milyunes nga pusta sa matag usa sa iyang tulo ka lotto outlets sa Binondo, Manila pinaagi sa “system 12,” nga nagtugot sa mga bettors sa pagpili sa 12 ka numero gikan sa 1 ngadto sa 49 imbes sa tradisyunal nga unom-ka-numero nga kombinasyon.

Ang mananaug nakabulsa og kinatibuk-ang P640,654,817.60 human maigo ang Super Lotto 6/49 jackpot nga adunay winning combination nga 26-33-14-48-06-42.

Gitataw ni Tulfo nga nadaug ang jackpot human gi-augment sa PCSO ang pot money, nga niadto P140 milyunes ra, apan niabot ogP500 milyunes.

“Ang nakikita ko lang problema, ‘yun bang bago siya mag-invest ng P90 million, saka tinaasan yung prize fund. ‘Yung jackpot, dinagdagan ng P500 million to make it P600 million para ma-accommodate ‘yung kanyang capital at may tubo pa siya,” matod ni Tulfo.

Kaniadtong Disyembre 16, giisa sa PCSO ang jackpot prize sa daghang mga dula sa lotto isip bahin sa “Handog Pakabog” alang sa Pasko.

Si PCSO General Manager Mel Robles mihimakak, bisan pa, nga ang pagdugang sa jackpot prize usa ka random nga desis­yon, ingon nga kini gipasakaan tungod kay wala’y nakadaug sa 15 ka adlaw nga yugto.

Gitataw usab ni Robles nga dako ang jackpot human kini wala dayon madaug, nga niresulta sa pag-snowball sa kantidad ug pagtaas.

Gibutyag usab ni Tulfo ang kaso diin ang usa ka tawo nakadaug og kinatibuk-ang P8.325 milyones human naigo ang saktong kombinasyon sa 3D Lotto Game sulod sa 37 ka higayon niadtong 2023.

Matod niya nga walo ka higayon nakadaug ang winner niadtong Hulyo, siyam ka higayon sa Agusto, duha ka higayon sa Sep­­tiyembre, upat ka higayon sa Oktubre, 10 ka higayon sa No­­biyembre, ug upat ka higayon sa Disyembre nga adunay P225,000 matag winning combination.

Si Robles niingon nga ang ni-claim sa premyo dili ang aktuwal nga bettor.

Matod niya nga ahente sa usa ka lotto outlet sa Butuan City, Agusan del Norte ang claimant.

“’Yan po ‘yung sinasabi ko na lotto agent na pinakikiusapan ng kanyang mga bettors. When he goes to the branch kasi P10,000 and below kaya pa po ýan ng ng outlet, P10,000 and above up to P300,000, he has to go to the branch,” matod ni Robles.

“Ang branch po normally nasa kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical and practical way is to talk to your...suki na pakisabay na ito,” dugang niya. / TPM sa SunStar Philippines