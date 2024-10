Mi-post sa bomb threat, nasikop

Usa ka 19-anyos nga dalaga nga tinun-an sa Cebu Technological University (CTU) Main campus nga maoy gitumbok nga nagpakatap sa bomb threat sa tunghaan atol sa midterm examination ang gisikop ug gipasakaan og kaso sa National Bureau of Investigation (NBI-7), Oktubre 25, 2024.

Si Atty. Renan Oliva hepe sa NBI-7 nagkanayon nga ang pagkasikop sa dalaga resulta sa hiniusang operasyon sa buhatan kauban ang sakop gikan sa kaulohan.

Ang suspek nga ang ngalan gipugngan, kanhi Psychology student apan giingong ni-shift sa Early Childhood Education diin siya anaa nagtungha sa first year sa CTU-Main campus sa dalan M.J. Cuenco, Dakbayan sa Sugbo.

Pinaagi ni Atty. Marvey Ocampo, Dean sa Student Affairs maoy nakig-alayon sa buhatan aron ipasusi ang tinubdan sa nikatap nga hulga.

Nasayran nga dunay nag-post sa Facebook page nga usa ka "John Steve" sa Oktubre 21, alas 6:00 sa buntag, nagpahibalo nga sulod sa lima ka oras mobuto ang bomba nga gitanom niya sa sud sa campus.

Duna pa'y picture ang post sa C4 Explosives nga dunay cellphone, maoy hinungdan nga ang kadagkuan sa maong unibersidad dali nga nanawag sa mga polis sa dakbayan.

Si Ocampo nisaysay nga ang maong hulga, nagdala og dakong kahasol sa mga faculty ug tinun-an atol sa unang adlaw sa midterms week.

Ang Cybercrime division sa NBI Manila miabot sa Sugbo sa Oktubre 21 aron personal nga mosusi sa hitabo. Gipaagi kini sa buhatan sa pag trace sa numero sa suspek.

Gisuta ang nanag-iya niini pinaagi sa cellphone number ug IP Address nga naka-register sa nagkadaiyang social media platforms.

Ang numero nga narekober, nadiskubrehan usab sa talaan sa school records ubos sa pangan sa usa ka babaye nga tinun-an.

Hinungdan nga ila kining gitawagan ug gi-locate ang nahimutangan sa suspek sa ilang panimalay sa dakbayan sa Mandaue.

Atol sa operasyon sa Oktubre 22, nakuha gikan sa suspek ang duha ka cellphone ug usa ka sim card.

Matod sa NBI-7 nga pasangil sa suspek ang gisugo siya sa usa ka tawo nga iyang nailaila sa social media.

Ang suspek, nagdumili sa pagluwat og dugang pamahayag kalabot sa insidente.

Gikatakda nga mag-atubang og kasong may kalapasan sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law ubos sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

Gipaabot usab ang posibling mga silot nga mahiusahan sa mga opisyal sa tunghaan batok sa suspek.

"This will serve as a warning to those who do these kinds of criminal acts which threatened the safety and lives of the citizens," matod ni Oliva sa Oktubre 25, 2024.

Dugang sa direktor nga ang pag-komediya mahitungod sa pagpabuto og bomba dili maayo sanglit possibli kining makaangin sa seguridad sa uban.

"Bomb joke is not something you take likely just like sa CTU their school has to suspend classes, evacuate the students, used the resources of the government ang PNP pumunta sa school to look for the bomb, so the NBI do not take this lightly we will file the appropriate charges if you engage in this criminal act," dugang niya.

Ang suspek niduso hinuon og pyansa nga mobalor og P30,000 alang sa iyang temnporaryong kagawasan.

Kahinumdoman nga aduna nay natala nga mga bomb threats nga nadawat diin duha sa mga tunghaan ug tulo ang sa korte. / ANV