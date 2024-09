Mi-rape, mipatay sa dalaga nailhan na

Mipagawas karon og kamandoan ang hepe sa Police Regional Office 7 sa tanang unit sa kapulisan sa Central Visayas nga molusad og region wide manhunt batok sa lalaki nga maoy suspetsado sa paglugos ug pagpatay sa 18 anyos nga Grade 12 student sulod sa usa ka lodging house sa Barangay Población, dakbayan sa Toledo, Lalawigan sa Sugbo.

Ang maong suspek gipangita sa ilang lugar sa Misamis Oriental human nga iyang napatay ang iyang kaugalingong amahan sa miaging tuig.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe PRO7 nga ilang gikondenar ang linuog nga pagpatay sa biktima nga si Mae Fatima Tagactac, residente sa Barangay Mainggit, Siyudad sa Toledo.

Gitinguha sa kapulisan nga madakpan sa labing dali nga panahon ang suspek nga giila nga si Lorben Cabugsan Larot nga nag-alyas nga Richard Cabugsan.

“Sa karon we have a region wide coordinated manhunt operations para madakpan dayon ning suspek, naa man sad tay coordination sa other regions kay naa sad ni kalapasan nga nahimo ang suspect sa laing rehiyon,” matod ni Police Lieutenant Colonel Pelare.

Tanang exit points sama sa mga pantalanan sa Lalawigan sa Sugbo gi-monitor na ug gipakatap ang mga hulagway niini sa kapulisan aron kon kinsa ang makakita maka-report dayon sa mga polis.

Kung makatabok man kini sa dagat ila na usab nga gitawgan ang ilang counterpart aron ma-atangan nila sa dili pa kini makapalayo sa Sugbo.

Gipaniguro ni Pelare nga ilanga madakpan tungod kay naa may klaro nga kuha sa CCTV camera nga makita ang panagway ni Larot uban sa biktima nga misulod sa usa ka lodging house sa Barangay Población, Dakbayan sa Toledo.

Gisusi na sa PNP sa Toledo City ang Facebook account sa biktima nga gitakdang paukban sa PNP Regional Anti-Cyber Crime Unit 7 aron makakuha sila og impormasyon nga maghatag nila og lead sa imbestigasyon.

NAKIG-MEET UP

Ang igsuon sa biktima nga si Jelvin Tagactac atol sa interview sa DyHP RMN Cebu mitug-an nga niadtong udto sa adlaw’ng Huwebes, Septiyembre 19, nananghid si Mae Fatima sa iyang mga manghod ug inahan nga molakaw kay magpraktis og sayaw alang sa kalihokan sa ilang tunghaan.

Tungod kay naanad na sila nga kung mananghid ni nga molakaw uban sa iyang mga classmate dili na sila magsukitsukit.

Wala sila masayod nga aduna diay kini ika-meet-up nga usa ka lalaki nga iyang naila-ila sa Facebook.

Matod ni Jelvin nga kung nasayod pa sila nga makigkita diay kini’g lalaki ila kining mapugngan.

“Nananghid na sa akung mga manghod nga molakaw anang Huwebes sa udto unya nag estorya napud daw sila ni mama nga molakaw kay mag praktis ug sayaw nga maoy ingun sa akung mga igsuon.

“Pagka gabii na alarma nami kay wala naman mauli, among gigamit ang iyang usa ka account sa Facebook among gi chatan iyang mga classmate; Asa na si Mae Fatima? Pero niingun man ang iyang mga classmates nga wala daw madayon,” matod ni Jelvin.

Dinhi na nila gi-post sa social media nga missing ug nanawagan sa publiko nga kon si kinsa ang nakakita ni Mae Fatima nga ipahibawo sa kabanay ang iyang nahimutangan.

MISIBAT

Si alyas Nita nga maoy caretaker sa balay nga giabangan ni Larot sa Pier 1, Dakbayan sa Sugbo mitug-an nga naninda sa iyang pwesto ang suspetsado uban sa live in partner niini.

Gani sa Biyernes (Sept. 20) sa gabii iya pa nga nakita nga nagdungan og panihapon uban sa iyang kaipon.

Wala magdahom si Nita nga makahimo sa maong krimen si Larot nga iyang naila nga si Richard kay buotan kinig nawong.

“Dili man siya malditohon og porma sir kay sakto man og barog nga tawo nya dili pud makig-estorya namo diri kayo,” matod ni alyas Nita.

Gipahibawo siya sa iyang mga silingan nga milakaw ug misakay sa motor ug wala na mobalik nga gituohan nga nakamatikod na nga gipangita na siya sa mga police.

Gidugang ni Nita nga niadtong miaging mga buwan naila niya si Larot sa pantalan sanglit diha lang kini matulog kilid sa karsada.

Sa iyang pagsukitsukit nga nawad-an nig trabaho nga matod pa wala na sweldohi sa iyang amo nga usa ka Koreano.

Tungod sa kaluoy iya ning gipapuyo sa iyang gamay nga balay samtang nag-barker sa mga taxi sa pantalan.

Gidala na sa Toledo City police station ang kaipon sa suspetsado aron ipaubos sa imbestigasyon.

AMAHAN GIPATAY

Sa dihang gisusi ang background ni Larot nasayran sa mga nanggawas nga news sites nga nagbase sa Mindanao nga siya maoy gitumbok nga mipatay sa iyang amahan nga usa ka retired police nga si Police Major Lorenzo Larot, 63.

Gikatahong gidunggab sud sa 21 ka higayon sa suspek ang iyang amahan.

Ang maong pagpatay nahitabo sa Purok 2, Brgy. Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental, niadtong Hunyo 7, 2023.

Human sa krimen misibat si Lorben.