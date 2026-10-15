Mi-swipe sa credit card nga kinawat, nasakpan

Wa mosalir ang modus sa usa ka babaye gihulagway nga mangingilad sa dihang nigamit sa iyang kinawat nga credit card nga ibayad sa iyang kinumpra sa usa ka retail pharmacy chain sa Barangay Apas, Cebu City.
Ang maong mangingilad nga kanhi Overseas Filipino Worker (OFW) nabunggo sa iyang binuhatan niadtong alas 4 pasado sa hapon, Martes, Oktubre 13, 2026.
Giila lang ang suspek sa alyas Kat, 43, taga Quezon City ug kasamtangan nga nagpuyo sa usa ka Inn sa Dalan Colon, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police, nangumpra si Kat og mga tambal, vitamins ug mga paguwapa nga mokantidad ngadto sa P21,000.
Ang iyang paagi sa pagbayad gamit ang credit card apan gipangayoan siya sa OTP (one-time password) nga dili siya makahatag.
Nakamatikod ang tinuod nga tag-iya sa credit card nga usa ka abogado sa dihang nakadawat siya og notification nga gisuwayan og gamit ang iyang card.
Tungod niini, dali nga nagpatabang ang cashier ug gipababagan sa guwardiya ang suspek hinungdan nga wa na siya makasibat.
Atol sa pag-interbyu sa suspek, nangatarungan siya nga gihatag lang sa iyang amiga ang tulo ka mga credit card ug ID sa abogado.
“Alam ko naman po talaga na mali kaso nadala lang po ako dahil sa aking pangangailangan. Wala po kasi akong trabaho. Ibebenta ko po sana ang mga gamot para magamit ko po ang pera,” matod ni Kat.
Dili na matod pa makontak iyahang amiga nga naghatag niya sa mga card human siya nga nadakpan.
Lima ka adlaw pa lang siya dinhi sa Sugbo diin gidala siya sa iyang amiga hinungdan nga wala gyud siyay kaila sa siyudad.
Nasayran sa imbestigasyon nga notado’ng mangunguot ang suspek nga motira sa malls ug restaurant ug ang makuha niini nga butang sama sa credit card ug ID’s iyang hubsan sa pundo.
Kanhi siya nanarbaho isip Domestic Helper sa laing nasod sulod sa usa ka tuig apan niuli sa nasod kay wala kauyon sa iyang amo.
Kasong Theft o pagpangawat ug kalapasan sa RA 11449 o Access Devices Regulatiok Act of 1998 ang gipasaka batok sa maong suspek. /