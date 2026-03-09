Miabante si Eala sa Round of 16

Nakaabante sa Round of 16 si Filipina tennis star Alex Eala sa BNP Paribas Open sa Indian Wells, California, USA, human niya nabawsan si American Coco Gauff, 6-2, 2-0, sa Round of 32 kagahapon, Lunes, Marso 9, 2026 (PH time).
Gikan sa 2-2 nga panagtabla, nisagunson og upat ka mga daog si Eala aron dag-on ang 1st set unya sa sayong bahin sa 2nd set, nakadesisyon si Gauff nga dili na mopadayon pagduwa human siya nakasinati og angol sa iyang wa nga bukton.
Si Gauff, 21 anyos ug usa ka two-time Grand Slam champion, nagpatambal na human sa 1st set sa pamasin nga maalim ra ang angol sa iyang bukton, nga tataw nga nakaapekto sa iyang duwa.
Sa wala pa nakasinati og angol si Gauff, tataw ang determinasyon ni Eala nga makabawos kang Gauff, kinsa nagmakmak kaniya, 0-6, 2-6, sa quarter-finals sa Dubai Open sa niaging buwan.
Gipasabot ni Eala nga naguol siya sa nahitabo ni Gauff apan malipayon gihapon siya nga nakaabante siya sa Round of 16 ning Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event.
"I really didn't want to win this way. But this is still a really big moment for me, to be able to play in Stadium 1 of Indian Wells, and against such a great competitor. I'm really grateful to be here, and super happy," matod ni Eala nga napatik sa AFP.
Dihang nakaposte og 4-2 nga labaw si Eala sa 1st set, nitawag og medical timeout si Gauff aron susihon ang iyang wa nga bukton.
Sa pagbalik og duwa ni Gauff, nidominar na si Eala hangtod nga nakadesisyon si Gauff nga moundang na sa pagduwa.
"Thank you, Coco, for being an amazing competitor and amazing role model. I really hope that everything is well and that you would recover soon," batbat ni Eala kabahin ni Gauff.
Si Eala, kinsa nisaka isip world No. 29 sa labing bag-ong gawas nga WTA rankings, makigbatok ni world No. 14 Linda Noskova sa Czech Republic sa Round of 16. / Gikan sa wires