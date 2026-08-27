Miabuso sa dalagita’ng anak nalutsa’g warrant, nadakpan

Nasikop sa kapulisan ang giilang “Top 1 Most Wanted Person” sa Probinsiya sa Sugbo human pasanginli nga makadaghang higayon nga niabuso sa iyang 14-anyos nga anak nga babaye sa Dakbayan sa Naga niadtong buntag sa Miyerkules, Agusto 26, 2026.
Ang suspek, nga si alyas Boy Biga, 47, nadakpan sa sa Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit ug Tracker Team sa City of Naga Police Station.
Gi-serve ang warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Albie Carmelo R. Pescadero, presiding judge sa Family Court sa Naga City.
Sumala sa taho sa kapulisan, giabusohan sa suspek ang iyang anak ilabi na kon mahubog. Gipasanginlan sab siya nga nanghikap sa pribadong bahin sa lawas sa biktima.
Nisuway sab ang suspek sa paglugos sa dalagita, apan wala kini madayon human nisukol ang biktima ug adunay nakatabang kaniya.
Nag-atubang ang suspek og mga kaso’ng Acts of Lasciviousness, Attempted Rape, Statutory Acts of Lasciviousness, ug paglapas sa Republic Act 7610, o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
Moabot sa P344,000 ang girekomendar nga piyansa alang sa mga kaso giatubang suspek. / ABC