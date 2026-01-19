Miambak sa minibus, naligsan-patay

Patay ang 34-anyos nga lalaki human malatayi sa ligid sa minibus nga iyang gisakyan alas 8:00 sa gabii, Sabado, Enero 17, 2026, sa Barangay Colon, Siyudad sa Naga, atol sa iyang pag-ambak bisan nagdagan pa ang sakyanan.
Ang biktima giila nga si Junifer Traya Redongo, 34, taga Purok 9, Barangay San Isidro, Lungsod sa San Fernando.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nisakay ang biktima sa San Fernando sa EDC Minibus nga dunay plate number NBA 5532 nga gimaneho ni Alger Secretaria, 44, taga Bolinawan, Siyudad sa Carcar.
Pag-abot sa maong lugar, nipara ang biktima sa drayber ug sa dihang padulong na molugar ang bus sa daplin, kalit lang kini nga niambak apan na-out balance kini ug natumba ug nalatayan hinuon sa ligid sa luyo nga bahin.
Dali nga gidala ang biktima sa South General Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival alas 8:57 sa gabii ni Dr. Ian Clint Nallano tungod sa dako nga kadaot nga naangkon niini sa lawas ug ulo.
Samtang ang drayber sa minibus gikustodiya sa Naga City Police Station ug gipaubos sa medical ug physical examination lakip na alcohol ug drug test. Giamdam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok sa drayber. / AYB