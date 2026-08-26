Miatras sa iyahang away sa Australia

Opisyal nga niatras si kanhi world champion Filipino Marlon “The Nightmare” Tapales sa iyang away unta sa Ballarat, Australia karong Sabado, Agusto 29, 2026, tungod sa kamatayon sa usa sa mga sakop sa iyang pamilya.
Ang Australian promoter nga si Peter Maniatis nakasabot ra sa desisyon ni Tapales kinsa kanhi tag-iya sa World Boxing Association (WBA) ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight titles.
“My thoughts are with Marlon and his family. My motto is: Family is the #1 priority. Boxing will always be there,” matod pa ni Maniatis nga napatik sa www.philboxing.com. / ESL