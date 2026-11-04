Mibabag sa kapulisan dakpon ang igsuon, maguwang giapil og posas

Giapil sa pagdakop sa kapulisan ang 28-anyos nga maguwang human nibabag sa pag-implementar sa warrant of arrest batok sa iyang 26-anyos nga manghud tungod sa kaso’ng may kalabutan sa drugas niadtong Nobiyembre 2, 2026, sa Sityo Campagong, Barangay Poblacion, Lungsod sa Badian.
Giila ang manghod nga si alyas Roy, samtang ang iyang maguwang mao si alyas Ryan.
Si Roy nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5, Article II sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang warrant of arrest gi-isyu sa Regional Trial Court, Branch 98, sa Lungsod sa Barili.
Dihang gipatuman sa Tracker Team sa Badian Municipal Police Station ang warrant, nigunit pag-ayo si Ryan sa iyang manghod ug nidumili sa pagbuhi niini bisan kapila na siya nga gibadlong ug gipasabot sa kapulisan.
Tungod sa pagmagahi ni Ryan, giapil siya sa pagdakop ug gikuyog sa bilanggoan tungod sa kalapasan sa Presidential Decree No. 1829 o obstruction of justice. / JDG