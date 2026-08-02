Mibalibad makig-uli sa ex, gipatay

Usa ka tinun-an sa Sibonga Community College ang gidunggab-patay sa iyang kanhi uyab nga gustong makig-uli kaniya sulod sa iyang giabangang lawak sa Purok 4, Barangay Poblacion, lungsod sa Sibonga alas 10:20 sa buntag, Sabado, Agusto 1, 2026.
Giila sa kapolisan ang biktima nga si Clarissa Jane Paraquiles Amandoron, 21, taga Barangay Maluray, lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek giila nga si John Lexter Cabaluna Naason, hamtong ang panuigon, usa sab ka college student nga taga Purok 13, Barangay Tubod, Sibonga.
Matod sa Sibonga Municipal Police Station, nahitabo ang krimen alas 10:20 sa buntag ug nataho kini sa mga awtoridad paglabay sa 13 ka minutos.
Dali nga nangabot ang mga imbestigador ug ilang nakita ang biktima nga naghigda sa sawog sa boarding house nga naligo na sa kaugalingong dugo.
Samad dinunggaban sa liog ug dughan ang nahiagoman sa biktima gamit ang hait nga kutsilyo gikan sa kusina.
Diha usab ang suspek duol sa biktima nga nagkadugo human nagdunggab sa iyang kaugalingon sa dughan.
Daling gidala ang suspek sa mga rescue personnel sa Sibonga sa Carcar District Hospital apan gibalhin kini sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kadaku sa samad niini.
Sigun sa imbestigador sa Sibonga Police Station nga base sa pamahayag sa igsuon sa biktima nga niadto sa ilang kwarto ang suspek aron makigbalik sa iyang maguwang.
Giingong nagbuwag ang manag-uyab niadtong Hulyo 1, 2026, tungod kay wala na makaantos ang biktima sa kanunay nga pagbadlong sa suspek nga dili na moinom og ilimnon nga makahubog uban sa barkada. Nagdumili matod pa sa pagsunod ang suspek nga tungod ani nakahukom ang biktima nga magbuwag nalang sila.
Human niadto kanunay na nga magbalik-balik sa ilang boarding house ang suspek aron makigbalik apan ang biktima nagmagahi na ug dili na gyud kini mosugot.
Kini ang usa sa gitan-aw nga hinungdan sa kapulisan nganong nakahimo ang suspek sa pagpatay sa biktima.
Giandam na sa Sibonga Municipal Police Station ang kasong murder nga ipasaka karong adlawa sa piskalya. / AYB, ABC