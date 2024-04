Mibalibad og sex mao nga gikulata?

Habal-habal driver gipadakop sa iyang kapuyo human ni giingong nangulata kaniya sa Sabado sa kaadlawon, Abril 13, 2024.

Giingong nasuko ang suspek nga iyang gibalibaran nga makighilawas, apan hugot ni nga gihimakak sa suspek.Ngan sa suspek ug kapuyo gipugngan ning mantalaan kay maisip kini nga kaso sa pangabuso sa babaye.

Nabalhog sa Mambaling Police Station si Bords (di tinuod nga ngan), 33, taga Sitio Wangyu, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo.

Matod sa biktima nga si alyas “Dyesebel”, nga nauli si Bords sa ilang balay nga hubog nga gusto nga makighilawas kaniya.

Apan iyang gibalibaran, nidiretso kini og dapat kaniya pinaagi sa pagsumbag sa iyang likod, abaga ug paa.

Wala pa matagbaw ang suspek, nikuha kini og plastic nga bangko ug gihapos kaniya nga niresulta sa iyang pagka angol.

Nanawag si Dyesebel og barangay tanod aron ipadakop ang iyang kapuyo.

Apan matod ni Bords nga siya ang giunhan sa iyang kapuyo pinaagi sa pagbunal-bunal kaniya.

Gani iya pa nga gipakita ang iyang mga samad sa bukton.

Kanunay na sila mag-away niini sanglit wala nay nahimo ang iyang kapuyo kay nagyampungad na lang sa mahjongan sa ilang silingan.

Matag gabii na lang kini manugal ug alas 5 na sa kaadlawon mopauli nga maoy nakaingun nga siya napungot pag ayo.

Sa kaulahian, nangayo og pa­saylo si Bords kang Dyese­bel sa iyang nahimo apan kon dili siya pasayluon andam niyang atubangon ang kaso nga ipasaka.

Kalapasan sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang atubangon nga kaso sa suspek samtang wala pay plano nga makig-uli kaniya si Dyesebel.

‘NANGHAGIS

Samtang nabalhug usab sa Guadalupe Police Station ang usa ka 28 anyos nga lalaki human niya gipamoak ang mga kaang sa iyang silingan ug nanumbag pa sa babaye’ng tanod sa Barangay Kalunasan alas 7 sa Biyernes sa gabii, Abril 12, 2024, sa Sitio Sabusteha Oppra, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo.

Ang nagtingkagol sa Guadalupe Police Station custodial facility giila nga si Ronnel Marata.

Giangkon ni Marata nga pwerte niyang huboga ug wala na siya nasayod sa iyang nabuhat.

Iyang gisaysay nga ang iyang mahinumduman nga ang iyang kainom nagmaoy ug nanghasi sa mga silingan.

Dako ang pagmahay ni Marata sa iyang nahimo ug nisaad nga dili na mousab ug dili na siya moinom og daghang ilimnon nga makahubog.