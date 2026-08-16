Mibalik aron iuli ang gikawat nga bag, sikop

Nadakpan ang usa ka 32-anyos nga lalaki human giingong nangawat og bag sulod sa usa ka fast-food chain sa Barangay Mabolo niadtong Biyernes sa buntag, Agusto 14, 2026.
Ang iyang dautang binuhatan napakgang dihang nibalik kini sa kan-anan aron iuli ang bag human niya gikuha ang sulod niini.
Giila ang suspek nga si alyas "Janjan," walay trabaho, adunay live-in partner ug residente sa Barangay Mambaling.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station, gidakop si Janjan sa mga on-duty nga gwardiya human nagpakitabang ang biktima nga nawad-an sa iyang shoulder bag nga adunay sulod nga P1,000 nga cash ug cellphone.
Sa habig ni Janjan, niangkon kini nga nadala siya sa tentasyon ug kalisod sa kinabuhi maong iya kining nahimo. Nibutyag kini nga idugang unta niya og palit og tambal ang kuwarta para sa iyang kapuyo nga bag-o pa lang nakuhaan sa gisabak.
Matod pa ni Janjan, dihang niagi siya sa maong fast-food chain, nabantayan niya nga gibilin sa biktima ang bag sa lingkuranan tungod kay nikuha kini sa iyang order. Hinungdan nga nakahigayon si Janjan sa pagsulod ug pagkuha sa maong bag.
Apan human niya gikuha ang kuwarta, gibalik ra niya ang bag hinungdan nga dali ra siyang nabantayan ug nadakpan sa mga guwardiya.
Na-recover hinuon ang mga butang nga gikuha sa suspek. Gitugyan dayon ang suspek ngadto sa Mabolo Police Station ug gikatakdang pasakaan og kasong pagpangawat. / JDG