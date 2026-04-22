Mibalik sa pagpamaligya’g shabu, kanhi priso nasikop

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka drug personality nga anaa sa target list sa kapulisan ug Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 human madakpi sa buy-bust sa Martes, alas 8:20 sa gabii, Abril 21, 2026, sa Purok 3, Barangay Booy, Siyudad sa Tagbilaran, Bohol.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Wilson, 37, ug residente sa maong dapit.
Nasayran nga kaniadto pang 2021 nadakpan si Wilson sa PDEA Bohol apan nakagawas niadtong 2022 pinaagi sa plea bargaining agreement.
Ang malampusong operasyon gilusad sa PDEA Bohol Provincial Office, uban sa koordinasyon sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police.
Nasakmit gikan sa suspek ang duha ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 35 gramos ug gibanabana nga mobalor og P238,000, buy-bust money, ug usa ka cellular phone.
Sumala ni Leia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, tulo ka semana nilang gipaubos sa case buildup ang suspek human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka informant. / AYB