Mibida dayon si Klay sa Mavs

Nibida dayon si Klay Thompson sa labing una niyang pagduwa sa host Dallas Mavericks ug nimugna kini’g 22 puntos aron tabangan ang iyang bag-ong puwersa sa pagmakmak sa San Antonio Spurs, 120-109, kagahapon, Biyernes, Oktubre 25, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, nipaulbo og unom ka three-point bombs si Thompson nga maoy franchise record sa Mavericks sa labing daghang three-points nga namugna sa labing unang pagduwa sa usa ka bag-o nilang sakop.

“The feelings were a lot of nerves, anxiousness, for a few minutes, then you see one go through and you feel great,” matod ni Thompson.

“Great debut. It’s only one game in October, but it feels good to get the first one out of the way.”

Si Thompson, kinsa nakuha sa Mavericks gikan sa Golden State Warriors pinaagi sa offseason trade, nakapasulod dayon sa labing una niyang duha ka mga itsa nga pulos gikan sa three-point area.

Pagkahuman sa duha ka quarters, nakamugna og 14 puntos si Thompson lakip na niini ang 4-of-5 three-point shooting.

Si Thompson, kinsa nakaangkon lima ka mga titulo dihang nagduwa pa siya sa Warriors, nakahimo sab og pito ka rebounds ug tulo ka steals.

Sa sayong bahin sa 4th quarter, ang Mavericks nitali og 16-3 run nga naghatag kanila og 20 puntos nga labaw.

Human niini, wala na nilingi pagbalik ang defending Western Conference champions.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 28 puntos samtang ningdugang og 15 puntos kada usa sila si Kyrie Irving ug Dereck Lively II.

Puntos kada usa:

Dallas (120) - Doncic 28, Thompson 22, Irving 15, Lively 15, Hardy 11, Washington 11, Gaffird 9, Kleber 3, Grimes 2, Marshall 2, Powell 2.

San Antonio (109) - Sochan 18, Champagnie 18, Wembanyama 17, Barnes 17, Castle 8, Branham 7, Johnson 7, Wesley 6, Collins 5, Jones 3, Paul 3. / AP