Midalaw sa kapuyo gidakop, nagdala’g pasalubong shabu

Katabang niduaw sa kapuyo sa prisohan, nadakpan kay nagdala og shabu alas 12:20 sa udto sa Miyerkules Disyembre 3, 2025, sa Talisay City Detention Cell sa Brgy. Lawaan 2.
Si alyas Wilma, 47, usa ka katabang, taga Sityo Long Dream, Barangay Lagtang, ang gitanggong sa Talisay City Police Station.
Si Wilma niduaw sa iyang kapuyo nga si alyas Cesar apan nagpalusot og iyang pasalubong.
Sa pag-inspeksiyon sa polis, adunay upat ka pakete sa shabu nga gibutang sa cord line sa shorts.
Tungod niini, gidakop si Wilma ug gibalhog sa prisohan.
Ang drugas nitimbang og 0.20 gramos nga mobalor sa P1,360.
Si Wilma nagpabiling nagpakahilom kabahin sa iyang pagkasikop. / GPL