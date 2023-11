Midaog sa ‘2023 Exemplary Pantawid Pamilya Children’

Gipahibalo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII ang mga mananaog sa 2023 Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children in Region 7.

Ang pagpangita alang sa sulundon nga mga bata ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nagsugod sa pag-endurso sa mga nominasyon gikan sa siyudad ug municipal links ngadto sa provincial-level judging aron madeterminar ang mga mananaog sa probinsiya.

Ang Bohol provincial winner mao si Brilliant Gyle Enriquez sa lungsod sa Getafe, samtang ang second ug third placers mao sila si Christine Licomes sa Dagohoy ug John Rendel Orbuda sa San Isidro.

Ang provincial winner sa Sugbo mao si Andrea May Cawayan gikan sa isla nga lungsod sa Pilar. Ikaduha si Jane Jecel Torres sa Barili, samtang ikatulo si Charles Edrian Abacajan sa City of Talisay.

Ang mga mananaog sa probinsiya sa Negros Oriental mao ang mosunod: Lady Ween Ambo sa Basay, unang dapit; Chris James Colegio sa Lungsod sa Guihulngan, ikaduhang dapit; ug Dieshainlee Palomar sa Manjuyod, ikatulong dapit.

Ang mga mananaog sa probinsiya sa Siquijor naglakip kang Yasmen Baguis sa Lazi, unang dapit; Althea Bennis Abillo sa San Juan, ikaduhang dapit; ug Divine Leth Malicay sa Larena, ikatulong dapit.

Ang provincial winners giendurso sa regional-level validation aron matino ang ranking sa matag contender.

REGIONAL LEVEL

Usa ka batang lalaki sa ikawalong ang-ang gikan sa Getafe, Bohol ang gideklarar nga mananaog karong tuiga alang sa regional tilt.

Si Brilliant Gyle, 13, nga taga Barangay San Jose, Getafe mipildi sa laing tulo ka provincial winners lakip na si Andrea May ikaduhang dapit; Yasmen sa ikatulong dapit, ug Lady Ween sa ikaupat nga dapit.

Ang proseso sa paghukom gibase sa mosunod nga mga criteria: pamatasan ug praktis (20%), kahibalo, adbokasiya, ug talento (25%), paniktik ug kaalam (25%), partisipasyon sa komunidad ug eskwelahan (20%), ug abilidad ug panagway (10%).

Ang upat ka mga bata magrepresentar sa rehiyon sa Central Visayas atol sa 4Ps National Children’s Congress o Araw ng Kabataan 2023 (NCC o ANK) nga selebrasyon nga gikatakda gikan sa Nobiyembre 26 hangtod 30, 2023, sa Metro Manila, ug sila ubanan sa ubang probinsyal. mga mananaog gikan sa tibuok nasud.

Ang kalihukan magdala sa tema: “Building resilience in 4Ps children in addressing climate change.”

“As one of the stakeholders in 4Ps, the children-beneficiaries play an important role in fulfilling the education and health outcomes of the program. Indeed, the stories of our exemplary children are truly inspirational and worthy of emulation by other children-beneficiaries,”matod ni DSWD-7 Regional Director Shalaine Marie Lucero.

Ang pagpangita nagtumong sa pag-ila sa mga bata ubos sa 4Ps nga nagsilbi nga maayo kaayo nga mga ehemplo sa ilang mga panimalay, eskwelahan, ug komunidad ug pagdasig sa mga bata nga aktibo’ng lungsuranon pinaagi sa pagsunod sa mga kondisyon sa programa.

Ang regional ug provincial winners makadawat og cash prize ug certificate of recognition atol sa gikatakdang provincial awarding ceremony.

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) usa ka programa sa nasudnong kagamhanan nga namuhunan sa kahimsog ug edukasyon sa mga kabos nga panimalay, nag-una sa mga bata nga nag-edad og 18 anyos paubos.

Gipatuman kini sa DSWD kauban ang ubang mga ahensya sa gobyerno, lakip ang Department of Education (DepEd) ug Department of Health (DOH).