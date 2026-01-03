Midaog sa P14.4M Megalotto 6/45 draw taga Sorsogon City

Taga Sorsogon City ang nakadaog sa jackpot nga nagkantidad og PHP14.4 milyunes sa Megalotto 6/45 draw niadtong Biyernes sa gabii, sumala sa pahibalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Sabado.
Sa usa ka advisory, giingon sa PCSO nga ang daog nga ticket napalit sa Barangay Cabid-An, Sorsogon City.
Sakto nga natugma sa bettor ang winning combination nga 44-21-19-10-18-11 – nga adunay katugbang nga jackpot nga P14,435,567.
Adunay hangtod sa usa ka tuig ang nakadaog aron kubrahon ang premyo sa main office sa PCSO sa Mandaluyong City.
Ang maong daog paboran og 20 porsiyento nga tax, sumala sa gimando ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (Train) Law, nga gapatuman sa mga lotto prizes nga molapas sa P10,000.
Samtang 33 ka mga bettor nga nakakuha og lima sa unom ka numero ang makadawat og P32,000 matag usa.
Aduna sa’y 1,276 ka magduduwa ang nakadaog og P1,000 sa upat ka saktong numero, ug 21,701 ka bettors ang makakuha og P30 matag usa alang sa tulo ka saktong numero.
Ang Megalotto 6/45 draw gihimo matag Lunes, Miyerkules, ug Biyernes. / PNA