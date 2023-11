Midaug sa BSKE sa Lapu-Lapu nanumpa ni Sen. Marcos

Moabot ngadto sa 480 ka mga midaog nga opisyal sa bag-uhay lang natapos nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) nanumpa sa ilang katungdanan, niadtong Sabado, Nobiyembre 11, 2023 sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City.

Si Senador Imee Marcos maoy nagpapanumpa sa maong mga opisyal nga gisaksihan nila ni Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan, Lone Congressional District Representative Cindi King-Chan ug tibuok sakop sa Sangguniang Panglungsod.

Si Mayor Chan, sa iyang pakigpulong ngadto sa mga opisyal sa barangay, nipahinumdom nga usa ka dako nga responsibilidad ang pag-alagad sa publiko busa gikinahanglan nga magsilbi nga instrumento alang sa kaayuhan sa ilang isig ka-barangay.

“To all our newly-elected barangay and SK officials, stay true to your sworn oath and cherish the love and support that your constituents have granted you,” matod pa ni Chan.

Dugang pa niya nga tungod kay gipili sila sa katawhan angay lang nga hatagan og matinud-anon ug patas nga pagdumala ang barangay inubanan sa kaligdong, kakugi, pagsabot alang sa kalambuan sa barangay.

Human sa seremonyas, si Senador Marcos nagpa-raffle ngadto sa tanan nga nanambong agi’g halad sa kasaulogan sa iyang birthday ug gisundan sa ‘Libreng Concert’ diin performers gikan sa Manila sama nila ni Ella Cruz, Jerome Ponce, Wally Bayola ug Jose Manalo ang milingaw.