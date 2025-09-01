Midepensa ang kampo ni Melvin

Nipagawas og reaksyon ang ang kampo ni World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Melvin Jerusalem kabahin sa komentaryo sa usa ka sports columnist nga niingong dili angayang tawgon og “Thrilla in Manila 2” ang usa ka umaabot nga promosyon diin si Jerusalem ang moaway sa main event.
Sa iyang labing ulahing artikulo, usa ka beteranong kolumnista sa inilang sports website sa nasod ang nikomentaryo nga usa kini ka insulto sa orihinal nga mga protagonista sa Thrilla in Manila nga sila si American boxing greats Muhammad Ali ug Joe Frazier, kinsa pulos na ningpanaw sa laing kalibutan.
Sa orihinal nga Thrilla in Manila, nga gipahigayon niadtong Oktubre 1, 1975, sa Araneta Coliseum, grabe ka brutal ang binukbokay diin nidaog si Ali pinaagi sa 14th round TKO.
Kini maoy ikatulong engkuwentro nila ni Ali ug Frazier ug niadtong higayuna, moabot pa sa 15 ka rounds ang usa ka world title fight, nga giubos sa 12 rounds pagdagan sa panahon.
Alang sa nahisgutang kolumnista, ang pagtawag og Thrilla in Manila 2 sa umaabot nga away ni Jerusalem nagbasura sa gibug-aton ug dungog sa makasaysayong away nila ni Ali ug Frazier.
Gani, gisaway sa kolumnista ang mismong promoter sa Thrilla in Manila 2 nga si Filipino boxing legend Manny Pacquiao, kinsa nakadawat og kinatibuk-ang suporta gikan ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kabahin ning maong lakang.
Sa sayo pa, gipasabot ni Pacquiao nga nakahunahuna siya sa pagpahigayon og dakong promosyon isip paghinumdom sa ika-50 ka mga tuig nga anibersaryo sa trilogy nila ni Ali ug Frazier.
Alang sa kolumnista, nakasabot siya nga kinahanglang i-promote kini ni Pacquiao apan dako siyang supak nga gitawag og Thrilla in Manila 2 ang promosyon. Dihang nasayran kini sa dugay na nga trainer ni Jerusalem nga si Michael Domingo, gidepensaan niya ang iyang batos batok sa panan-aw sa kolumnista.
“Nganong nakasulti man siya ana? World champion si Melvin, nakahatag siya og dungog sa Pilipinas. Kini maoy ikatulo niyang title defense. Duha na man lang gani ni sila nga world champions karon sa atoa,” matod ni Domingo.
“Angay unta nato suportahan ang atong world champions para mas madasig. Pero iyaha man sab na. Basta kami, mag-focus lang gyud mi sa duwa.”
Sa Thrilla in Manila 2, depensaan ni Jerusalem (24-4, 12KOs) ang iyang korona batok ni South African star Siyakholwa Kuse (9-2-1, 4KOs) karong Oktubre 29, 2025, sa Araneta Coliseum gihapon. / ESL