Nisurender sa mga awtoridad ang 20-anyos nga ulitawo nga gitudlong suspek sa pagdunggab ug pagpamusil sa usa ka guwardiya daplin sa Sunset Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 17, 2026.
Giila ang suspek sa alyas Jed, Grade 11 student, residente sa Barangay Kamputhaw. Nitahan siya sa mga awtoridad niadtong ala 1 sa kaadlawon, Miyerkules, Nobiyembre 18.
Ang biktima nga si alyas Owen, 24, residente sa Barangay Lahug, padayon pang nagpaayo sa tambalanan tungod sa mga samad sa likod ug batiis.
Niangkon ang suspek nga panimalos ang hinungdan sa iyang pagbuhat sa krimen human siya dunggaba sa usa ka miyembro sa grupo sa biktima pipila ka buwan ang milabay.
Gibutyag niya nga ang guwardiya mao ang iyang naabtan sa maong panagtapok, busa kini ang nabuthan sa iyang kalagot.
Apan nangatarungan ang suspek nga gidunggab lang niya ang biktima ug dili siya ang nipusil niini tungod kay kutsilyo lamang ang iyang dala niadtong higayona.
Nakadungog na lang siya og buto sa armas ug nakita nga natumba ang biktima.
Nidugang ang suspek nga nagsugod ang panagbangi sa ilang mga grupo tungod sa mga bugal-bugal ug pasingit sa usa'g usa.
Gidala na sa Mabolo Police Station ang suspek ug nag-atubang og tukmang kaso. / JDG