Miduslit sa pabuto sa Barili nadakpan

Nadakpan na sa kapulisan ang usa sa duha ka responsable nga maoy niduslit og pabuto sulod sa usa ka tindahan nga niresulta sa dakong sunog ug pagkaugdaw sa siyam ka stalls sa Barangay Minolos, Lungsod sa Barili niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025.
Ang nasikop gitago sa alyas nga Atan, 43, taga Barangay Poblacióo, Lungsod sa Barili apan lumad nga taga Barangay Toko, Binanuagan, Probinsiya sa Negros Oriental.
Ang usa niya ka kauban ang padayon pa nga gipangita.
Si Atan nadakpan alas 4:00 sa hapon, Lunes, Disyembre 29, 2025, sa iyang balay atol sa gihimong follow-up operation ug gitakda nga mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property.
Sa imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection (BFP)- Barili ug Barili Municipal Police Station, nasuta base sa pamahayag sa mga saksi nga sa wala pa ang sunog, namatikdan ang usa ka motorsiklo nga niabot sa lugar diin nahimutang ang lumbay sa mga tindahan nga maoy designated area sa pagpamaligya og pabuto.
Ang backrider nikanaog og nipalit og pabuto nga triangle sa stall nga gipanag-iya ni Maria Fe Delumbar.
Gibanabana sa mga saksi nga ang maong suspek nagpangedaron og 30 anyos nga adunay gitas-on nga 5’6 nga maoy nikuha sa usa ka pabuto nga triangle og giduslitan, dayong labay duol sa gi-display nga mga pabuto.
Dali nga nikatap ang kalayo ug nitakod sa ubang firecrackers ug pyrotechnics nga gi-display hinungdan nga niulbo ang sunog nga niugdaw sa siyam ka stalls.
Naapil sa pagkasunog ang usa ka Kawasaki Fury nga motorsiklo nga dunay plate number 624 GID nga gibiyaan sa mga suspek.
NASUBAY SA PLATE NO.
Tungod niini, nakig-alayon ang kapulisan ug ang BFP sa Land Transportation Office (LTO) 7 aron pagsubay sa tag-iya sa maong motor ug gi-backtrack ang mga kuha sa CCTV camera sa maong dapit hinungdan nga nailhan ang duha ka lalaki.
Ang dali nga aksiyon sa kapulisan ug sa kabomberuhan nga masulbad ang nahitabong krimen tungod sa walay hunong nga follow-up investigation nga maoy mando ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas.
Padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Barili uban sa
BFP sa maong lungsod aron pagtultol sa nahimutangan sa kauban ni Atan.
Awhag sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa publiko nga kon mopalit og mga pabuto, gikinahanglan nga tumanon ang mga lagda alang sa kaluwasan sa tanan. / AYB