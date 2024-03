Migallen: Anak sa Sugboanong coach maoy NCAA Finals MVP

Suod man tuod nakong higala ang iyang amahan, apan sa pagkatinuod lang, wa gyud ko kasinati ug kaila niya.

Not until nga mihimo siya og kasikas sa Kaulohan sa bag-o lang natapos nga National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 Juniors Division.

Ang buot nakong ipasabot ug gitumbok mao kini si Moses “Titing” Manalili sa back-to-back champions Letran Squires nga maoy nahimo’ng finals MVP.

Kagahapon, ang Letran nikulata sa University of Perpetual Help, 93-76, sa Game 3 aron langkaton na usab ang kampiyonato sa FilOil EcoOil Arena.

Si Manalili kinsa nipupo og 35 puntos sa ilang kadaugan sa Game One, 97-80, anak diay sa akong higala nga si coach Norberto “Titing” Manalili.

Nasurprisa ko kay kaniadto pa ming nagkuyogkuyog ni coach, wa gyud ko kabantay niining bataa ug wa sab gyud siya maghisgot kabahin niini.

Kagahapon, akong gitawagan si coach kinsa didto sa Manila nga nitan-aw sa duwa aron pagsuporta sa iyang anak.

Kini diay si Moses maoy iyang kamanghuran sa walo niya ka mga anak - upat ka mga bababye ug upat ka mga lalaki.

Hilig gyud diay ni siya og duwa, pero wa kaayo siya maengganyo nga mo recommend niini sa mga eskuwelahan nga sakop sa Cesafi tungod kay gamay lagi.

Produkto si Moses sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) kay diha ni nag-eskuwela. Nakaapil ni siya sa Pasarelle sa panahon nila ni coach Jop Cleofas ug coach Albert Allocillo.

Nakaduwa sab ni siya sa Cebu Youth Basketball League (CYBL) panahon ni Rico Navarro, kinsa nipanaw na sa laing kalibutan.

“Gamay kaayo ni siya sa una. Pero nikalit man lang og tubo pag-pandemic. Didto man mi puyo sa probinsiya, sa Borbon, pag-pandemic, katong pag 2022 diha man toy mga duwaduwa, naa na siya pirme sa city nagsigi na siya og apil-apil og mga lega.”

Gitug-an ni coach Titing nga didto na siya masigpati ni Letran coach Allen Ricardo sa BBM-Sarah basketball tournament sa Cebu Coliseum niadtong panahon sa kampanya alang sa national election.

Matod niya nga personal gyud nga nakig-istorya niya ang coach ug didto nagsugod ang tanan.

“Mora ba og lucky charm siya sa team, kay first year niya champion, then second year champion na sab,” matod ni coach Titing. “Unya ikaduhang tuig pa usab ni ni coach Allen (Ricardo) sa Letran.”

Katapusan na usab kini ni Moses sa high school ug hayag ang posibilidad nga sa Letran gihapon siya tugpa inig college.

Pastilan. Sa miaging semana, nag message nako ang ako ra usab nga ig-agaw nga si Lito Silva nga nangutana kon anak ba ni si Moses Manalili ni coach Titing Manalili.

Kay lagi wa ko kahibawo, ako lang sab siya nga gitubag nga “basin og apo ni, kay wa man ko kadungog kabahin aning bataa kon basketball sa Sugbo ang hisgutan.

Mao usab diay kini ang pagtuo sa uban, matod pa ni coach Titing.

Pero gikompirmar gyud ni coach Titing kagahapon nga iya diay gyung anak, ug dili apo.

Congrats coach, TingMans.

Congratulations Moses ug sa tibuok Manalili family.

Keep up the good work.