Migallen: Ang bag-ong Cebu Marathon

Ang pag-ilis sa pagpadagan sa Cebu Marathon 2027 ngadto sa bag-ong grupo—ang DJT Events uban sa Cebu City Sports Commission (CCSC)—maoy usa ka saktong lakang alang sa running community ug sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang Cebu Marathon dili lang kay usa ka ordinaryong lumba; kon dili usa sab kini sa mga pinalabing destination race sa nasod ug kabahin na sa tradisyon sa Sinulog season.
Busa kinahanglan ug angayan lang sab nga ampingan kini aron pagprotehir sa dungog sa Sugbo nga makatampo sa programa sa industriya sa Sports Tourism.
Ang nahitabo sa 2025 ug 2026 nga mga edisyon—labina ang paghugpa sa kasamok ug kagubot nga kalambigitan sa pagpanghatag sa finishers’ medal kakulang sa serbisyo, reklamo sa hydration stations, ug taas nga paghulat sa mga partisipante—nakadaot sa imahe sa marathon ug sa dakbayan.
Dako ang gigasto ug gisakripisyo sa mga runner (lokal ug langyaw), busa angay lang nga makadawat sila og kalidad nga sakto sab nga atiman sa mga nagpasiugda.
Maayo nga wala lang gitan-aw sa gobiyerno sa Dakbayan sa Sugbo ang mga reklamo. Ang pag-apil ug panaghugpong sa CCSC ug sa DJT Events nagpakita og accountability o pag-angkon sa reponsabilidad aron maseguro nga dili na masubli ang maong kontrobersiya sa 2027.Gumikan sa mga kapalpakan sa nilabayng duha ka tuig, ang Cebu Executive Runners Club (CERC) magsilbi na lang nga isip consultants sa kalihukan.
Kay lagi sila man gyud ang nagtukod ug nag-alaga sa Cebu Marathon sa halos duha ka dekada, busa ang ilang kasaysayan ug experience gikinahanglan gihapon samtang ang DJT Events na ang mopadagan sa aktuwal nga operasyon.
Aron mahibalik ang salig sa mga runner, kinahanglang ipakita sa bag-ong organizers ang mosunod nga kabag-uhan:
Sayo nga Preparasyon sa Entitlements: Usa sa mga unang saad sa bag-ong management mao nga ang mga finisher medal maabot na sa Nobiyembre 2026 pa lang—duha ka bulan sa wala pa ang lumba—aron malikayan ang problema sa shipping/customs.
Maayong Logistics ug Hydration: Kinahanglang maseguro nga dili mahutdan og tubig, kopa, ug sakto nga giya sa finish line aron hamugaway ang kasagaran nga eksperyensya.
Klaro nga Komunikasyon: Ang transparent ug paspas nga pagtubag sa mga pangutana o reklamo sa mga sumasalmot sa wala pa ug human sa lumba.
Sa laktod nga pagkasulti, ang pag-ilis og organizer nagdala og bag-ong paglaom ug bag-ong sumbanan sa maong kalihukan. Nagpakita kini nga gigiyahan sa organizers ang tingog sa mga nagdagan ug kini ang tukmang higayon aron mauli ang garbo sa Cebu Marathon.