Migallen: Ang D-Rose Mania sa Sugbo

Dili kabayran ang kasadya ug ang hilabihang kainit sa pagdawat sa mga Sugboanong basketball fans sa unang pagtunob ug pagbisita sa 2011 NBA MVP nga si Derrick Rose dinhi sa Sugbo, ang gitawag og "Queen City of the South" sa nasod..
Taliwala sa kahuot sa trapiko, walay nakapugong sa mga nagdasok nga dumadapig didto sa SM Seaside City Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 26.
Kita mismo saksi sa duha ka adlaw nga kalihukan nga nagkulit og kasaysayan sa natad sa paugnat sa kusog.
Nagdasok ang bagang dumadapig gikan sa ground floor hangtod sa ikatulong andana sa mall nga nag-ilogay sa pwesto ug nagsubli-subli sa pagsinggit og "MVP! MVP!" nga milanog sa tibuok palibot. Mao kadto ang tinuod nga hulagway sa D-Rose Mania: walay paglubad.
Apan ngano man nga sa kadaghang mga sikat nga NBA players, lahi man gayud ang epekto ni Derrick Rose sa kasingkasing sa matag Bisaya?
Dili lang kini tungod sa iyang kahanas sa pagdribol, mga acrobatic lay-ups, o kadtong mga impresibong dunks nga nagwahing sa mga higante sa NBA kaniadto. Mas labaw sa tanan, ang mga Sugboanon nakakita sa ilang kaugalingon diha sa kinabuhi ug karera ni D-Rose.
Si Rose mao ang simbolo sa tawhanong kasakit ug pagbangon. Dihang nabali ang iyang ACL ug nagsunod-sunod ang grabe nga mga kadaot nga halos nakaguba sa iyang karera, kadaghanan nagtuo nga nahuman na siya.
Apan wala siya motugot nga ang kadaot maoy magtuldok og katapusan sa iyang karera. Mibarog siya, nidawat sa bag-ong papel, ug nipakita sa kalibutan kun unsa ang tinuod nga pagsalig sa kaugalingon.
Kining maong resilience—o ang kapakyas nga dili makapaundang kanimo—usa ka bahin sa dugo sa matag Sugboanon. Kahibalo kita moagi sa unos, kabalo kita matumba, apan mas kabalo kita mobangon.
Ang pag-anhi ni Derrick Rose sa Sugbo dili lang usa ka ordinaryong promotional tour. Usa kini ka dakong pahinumdom alang sa matag batan-ong Sugboanon nga nagdamgo sa paboritong dula, nga bisan unsa pa ka dako ang babag o kapakyas sa kinabuhi, basta adunay determinasyon ug kasingkasing nga dili mobalibad sa away, kanunay nga may higayon sa pagbangon.
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Wa nato palabya ang imbitasyon sa VIP Night Appreciation Dinner uban ni Derrick Rose sa Shangri-la Mactan nianang pagka Martes. Ang pagka maayong tawo ni Rose maoy usa sa mga hinungdan kon nganong init kaayo ang pagdawat kaniya sa mga Sugboanon.
Atol sa maong dinner siya gyud mismo ang miduol sa mga guests ug tagsa tagsang migahin og kahigayonan nga makapahulagway kaniya bisan og wala kini malakip sa programa. Motimbaya gyud sa iyang mga fans.
"Ang bait talaga nya. Dapat bawal yun, pero talagang gusto niya, " matod pa sa usa ka official sa maong kalihukan.
Sa dihang ato nang turno, duna tay gihunghong kaniya nga dali ra usab dayon niyang gisunod ug gilitok. Mora og binarkada ra gyud siyang motratar sa iyang mga fans.
Sukwahi kini sa pagbisita ni Dennis Rodman dinhi sa Sugbo niadtong 2006 nga ipangwakli sa mga bodyguards ang mga fans. Istrikto sab si Rodman nga di gani motimbaya sa iyang mga dumadapig.
Salamat sa pagbisita, D-Rose. Ang imong lakang sa Yutang tabunon sa Sugbo nagbilin ug tunob sa paglaum nga dili na gayud mapapas sa kasingkasing sa mga Sugboanong basketball fans. Ikaw ang tinud-anay nga MVP.