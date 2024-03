Migallen: Ang determinasyon ug kaisog ni Vitor

TAGBILARAN City, Bohol - Puno sa kahinam ug kakulba ang midayandayan sa ika-14 nga edisyon sa Kumong Bol-anon boxing series nga gidalit sa PMI Boxing Promotion ni Atty. Floreizyl Podot sa Saulog Gym niadtong Biyernes, Marso 8, 2024.

Akong gitumbok ang makutas nga kadaugan ni Virgel Vitor batok sa Korean champion nga si Taesun Kim alang sa World Boxing Organization (WBO) super featherweight title.

Nagsugod ang kakulba ug kahinam sa mga dumadapig sa second round sa dihang ang duha nagpuli-puli og katumba.

Unang napaluhod ni Vitor ang Koreano sa sayong bahin sa maong round pero dali ra usab kining nakabarog.

Pero sa katapusang mga segundos nga nahabilin sa mao gihapon nga hugna, usa ka left cross sa Koreano nga antimanong miigo sa apapangig ni Vitor kinsa daw og nawad-an sa umoy nga nagsandig sa ring.

Gisundan ug gipauwanan gilayon siya og kombinasyon sa mga kumo ug hapit gyud mahulog sa ring si Vitor nga tatawng nagpanglipong.

Dungan niini mao ang kalit nga kahilom sa palibot nga gipahipi-an og dakong kabalaka.

Giuwang ug giiphan ni referee Danrex Tapdasan si Vitor nga mediyo nagbarag apan nagpakita gihapon sa kaandam niini nga mosukol pa.

Nagpaarak na pud si Kim sa iyang mga kinumo pero maayo na lang kay nabagtingan sa oras nga maoy nagpupos sa second round. Sa laktod nga pagkasulti na saved-by-the-bell si Vitor.

Sa sunod nga mga round, anaa pa man tuod ang pagpanagana ni Vitor apan hinahinay na usab siyang naka recover taliwala sa pressure mga gihimo sa Korean fighter.

Maampingon ug maigmaton na ang pambato sa PMI Boxing Stable, apan sa gihapon, dili haruhay ang dalan nga iyang gisubay kay pipila usab ka higayon nga mabangog siya sa mga kinumo sa Koreano.

Miamag ang tanan sa sixth round sa dihang usa ka soliding right straight ni Vitor ngadto sa nawong ni Kim ang mipahagba sa Koreano kinsa naligid sa kanbas nga wa na katubag sa ihap sa referee.

Gitabang sa medical team ug gi-oxygen gilayon kini samtang luha sa kalipay ang gipadagayday ni Vitor dinuyogan sa malanog nga abiba sa mga Bol-anon nga naglakip kang Tagbilaran City Mayor Jane Yap.

Saludo ko sa gipakitang kaisog ni Vitor. Bisan pa sa iyang nadawat nga kastigo wa molubad ang iyang determinasyon sa away.

Sa post fight interview, iyang giangkon ang grabi niyang kabangog sa nahitabo sa second round apan wa sa iyang hunahuna ang pag-isa sa puting bandera.

Unsaon pag-recover maoy mipatugbabaw sa iyang alimpatakan.

Dili man tuod tanan apan pipila ta kakita og mga boxers nga kon masugamak og ingon ato nga sitwasyon, mokakak na sa sunod nga mga round.

Pero sukwahi si Vitor. Iyang gipakita ang kasingkasing sa usa ka warrior ug ang kalidad sa usa ka tiunay nga kampiyon.

Gipamatuod niya ang kaisog sa kaliwat ni Francisco Dagohoy.

Will he become a world champion? It’s a matter of time. Just keep up the good work, Virgel.