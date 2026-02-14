Migallen: Ang dominasyon sa CIT-U Baby Wildcats

Dinhi sa Sugbo, nakakuha og atensiyon sa local basketball scene kining wala damhang paglabni og titulo sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Baby Wildcats sa Cesafi 15-U basketball niadtong Martes, Pebrero 10 sa Cebu Coliseum.
Bisan pa man og unang tuig pa lang nilang pagsalmot sa maong dibisyon, apan mihatag gilayon kini og kasikas sa dihang ilang napalagpot ang defending champion University of the Visayas (UV) Baby Lancers sa best-of-three finals, 2-1.
Nagsugod paghatag og timaan sa ilang dominasyon ang Baby Wildcats sa dihang ilang giharos ang walo ka duwa sa elimination round ug sa cross-over semis nga maoy naghatag kanila sa unang lingkuranan sa finals.
Ang Baby Lancers nga mitapos sa 7-2 nga record apil na ang sa semis, maoy milabni sa ikaduhang final slot.
Sama sa ilang duwa sa elimination round, gipukan sa CIT-U pinaagi sa double digit nga labaw ang UV sa Game One, 59-45, niadtong Pebrero 7.
Apan nianang pagka sunod adlaw, Pebrero 8, mibalik ang kalantip sa UV ug ilang gipakita ang kalidad sa usa ka defending champion aron kuliton ang 70-44 nga kadaugan aron tablahon ang series, 1-1.
Dinhi nakabaton og dakong hudlat ang Baby Wildcats ni coach Floyd Taboada uban sa iyang mga deputies nga sila si Axel Rabaya, Jason Reyes ug Amodia Pepito Jr.
Daghan ang nanglantaw nga gawas sa pagbali sa momentum pabor sa UV, anaa usab sa Baby Lancers ang bintaha kon championship experience na gani ang hisgutan.
Gawas niini, ang presensiya usab sa beteranong coach nga si Ronald Bucao maoy dugang factor nga nakahatag og pabor sa UV.
Pero ang Baby Wildcats misulod man tuod sa korte nga mga rookie players ug mga bagohang coaches, miduwa nga dala ang kasingkasing sa usa ka beterano.
They showed their mastery in both ends of the floor.
Dili mo relax ang depensa bisan pa og milampos sila sa pag-score. Kini maoy usa sa akong naobserbahan nga lahi sa ubang team.
Sa pilosopiya sa basketball, kon hugot ang imong depensa, dinhi mosunod usab ang kahait sa imong opensa.
Ug aron pagmentinar sa consistency, kinahanglan sakto ka sa hangin ug ingon man ipahaom usab sa mga coaches ang rotation sa mga players, butang nga if I would say, nahimo sa kinatibuk-ang puwersa sa Baby Wildcats.
Ang kadaugan maoy nagputol usab sa 16 ka tuig nga kauhaw sa CIT-U sa titulo sa Cesafi.
Ang ilang 12-under miabot usab sa finals apan napukan sa CEC Dragons samtang ang 18-under mao usab ang milangkat sa ikatulong luna sa maong division. Not so bad.
Congratulations, Baby Wildcats!!!