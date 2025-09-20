Migallen: Ang idlas nga dalan sa world title fight ni Suganob

TAGBILARAN City, Bohol - Kon way kakulian, posibling sa sayong bahin sunod tuig kahatagan na usab og laing kahigayonan ang Filipino boxing prospect nga si Regie Suganob nga makaaway alang sa world title fight.
Kini maoy nalakip sa plano ni Atty. Floriezyl Podot sa PMI-Bohol Boxing Stable nga maoy handler ni Suganob, ang gitawag og "The "Filipino Phenom."
Unang higayon nga nakaaway si Suganob sa world title fight niadtong Hulyo 2023 batok ni Sivenathi Nontshinga sa South Africa didto sa International Convention Center sa East London.
Napakyas ang lumad nga taga Dauis, Bohol human kini mapildi pinaagi sa unanimous decision sa ilang IBF World light flyweight division.
Sa maong away gipakita ni Suganob ang iyang kaagresibo samtang si Nontshinga maabtikon usab nga nagdagandagan aron makalihay sa mga kumo ni Suganob.
Sa unang round, nataymingan si Suganob sa right hook ni Nontshinga nga maoy nakapaluhod kaniya sa kanbas.
Apan dali kini nga mibarog ug nakapadayon sa away.
Human niadto, nausab ang templada kay imbis mo follow-up, nagsigi na man og tuyok-tuyok ibabaw sa ring ang South African fighter.
Nagduhig man tuod og gamayng lama ang kapildihan, apan labing siguro dako siya og nakat-onan niadtong awaya.
Human sa kapildihan, sa tinguha nga magpabilin ang hataas niyang rating, si Suganob gipaaway og mga rated fighters.
Kini sama ni Ronald Chacon (33-3-1) sa Venezuela nga iyang gipildi pinaagi sa unanimous decision aron langkaton ang WBO Global Light fly title nianang pagka Nobiyembre sa mao gihapong tuig.
Sunod niyang gi-engkuwentro ang Japanese fighter nga si Kai Ishizawa (11-3, 10KOs) kinsa iyang gi-knockout sa ikawalo nga round.
Ug niadtong Disyembre sa niaging tuig, iya usab nga gipaundang ang Thailander nga si Nanthanon Thongchai sa ikatulong round.
Dala ang 16-1, nga may unom ka knockout, ang 28-anyos nga Suganob hinog na usab kaayo alang sa world title fight.
Sa uwahing world ranking, si Suganob no. 2 sa WBO, no. 9 sa WBC ug no. 11 sa IBF.
Si Podot mipasabot nga kinahanglan mag active si Suganob aron dili siya mawala sa Top 15 o kaha mosaka pa ang iyang rating aron magpabilin ang chance nga makaaway alang sa world title.
Wa niya isalikway ang posibilidad nga posibling sa sunod tuig mokang-a na ang ganghaan alang sa world title fight sa iyang usa sa mga pambato.
Busa karong Nobiyembre 15, si Suganob mosaka na usab sa ring. Ikakontra niini mga rated fighters sa Latin countries.
Sa pagkakaron gud, daw og sa gilihayan pa si Suganob sa mga world champions sa iyang timbang, unless ug mahimo na siyang mandatory challenger nga dili na makalihay ang champion kaniya.
Ang pinakaduol nga pultahan alang ni Suganob mao ang WBO diin siya maoy no. 2.
No. 1 si Erik Badillo (18-0, 8KOs) sa Mexico samtang si Rene Santiago (14-4, 9KOs) sa Puerto Rico maoy kampiyon.
Ubos gud sa lagda sa mga world sanctioning bodies sa boxing, ang champion hatagan og usa ka higayon nga makapili sa Top 15 fighters kon kinsa ang iyang makontra sa iyang unang depensa.
Sa ikaduha niyang depensa, kinahanglan na nga iyang kontrahon ang no.1 nga maoy mandatory challenger.
Kini maoy nalakip sa plano nga gisubay ni Podot ug sa PMI-Bohol karon.
Sayod si Podot kon unsa ka idlas ang dalan ni Suganob aron makalabni og world title.
Apan sayod usab siya unsa kataas sa lugway sa preparasyon ug pasensiya aron makab-ot ang katuyuan.
So, kinahanglan andam sa tanang panahon si Suganob kay kinsay nasayod nga sa kalit lang moabli ang pultahan nga maoy mahimong agianan sa kalampusan.
Keep up the good work, Regie, Atty. Podot ug sa PMI-Bohol.
○ ○ ○
Sunod atong hisgutan ang umaabot usab world title fight ni Christian Balunan kinsa mosuway og langkat sa IBF Strawweight world title nga gihuptan karon sa laing Pinoy nga si Pedro Taduran.