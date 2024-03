Migallen: Ang kahigayunan nga nasayang ni Villanueva

Kutob ra gyud ta sa pag-ingon, “Sayang, diha na gyud unta ang kahigayunan, apan wa gyud mapahimusli.”

Mao kini sentimento sa mga boxing experts sa nasod nga nakasubay sa away sa beteranong si “King” Arthur Villanueva batok ni Elijah Pierce kagahapon sa Atlanta, Georgia, USA.

Misaka sa ring ang 35-anyos ug comebacking nga Villanueva nga grabi ka inilog ang kontra.

Si Pierce kinsa linghod pa ang panuhod sa edad nga 27 anyos, taas, dako ug maskulado pa kaayo og lawas kon itandi kang Villanueva.

Sa first round lang daan, mora og dehado na si Villanueva nga gisigihan og ataki ni Pierce pero sa second round nagbinirahay ang duha sa sayong bahin nga way undangay og buhi sa ilang kinumo.

Pero sa usa lang ka daklit, naantimano sa iyang apapangig si Pierce ug grabi nga pagkabarag nga morag alibangbang nga nangita og kapanibaan.

Nasukarap gud didto haduol sa neutral corner nga ang katunga sa iyang lawas nigawas na sa ring.

Giiphan ni referee Malik Waleed si Pierce nga klaro pang nabangog sa iyang pagbarog.

Abi nako og matapos na gyud ang tanan pabor kang Villanueva apan nagpabilin man gihapon ang kalig-on ni Pierce ug maigmaton na kining nagdepensa samtang nagpauli gikan sa iyang pagka groggy.

Tuod man, hinayhinay nga naka-recover hangtod nga napupos na ang second round.

Sa third round, nalahi ang dagan. Kay maampingon na man kaayo kini nga miataki ni Villanueva ug didto wala nay kompiyansa nga mibuhi sa iyang mga bug-at nga mga kinumo, butang nga wala na maagwanta ni Villanueva.

Sa fourth round, kaduha gyud matumba ug didto natiurok ang tinguha ni Villanueva, ang kanhi two-time world challenger ug usa sa mga kanhi pambato sa Ala Boxing Club nga lumad nga taga Bago City, Negros Occidental.

Ang nahitabo ni Villanueva nagsumpay sa sunodsunod nga knockout nga kapildihan sa mga Pinoy nga moaway gawas sa nasod, ilabi na didto sa Japan.

Gikan pa ni Nonito Donaire Jr., ngadto ni Marlon Tapales, Jerwin Ancajas ug uban pa.

Kini nagdala og mga tanghaga kon unsa gyuy nahitabo karon sa kalibutan sa boxing sa atong nasod.

Duna pa ba kahay kahigayunan nga mahibalik ang atong kalantip ning maong natad sa paugnat sa kusog?

Karong adlawa, moaway usab sila si Melvin Jerusalem ug Jake Amparo batok sa managsuong si Yudai Shegioka ug Ginjiro Shigeoka alang sa world title fights.

Kon sama sa uban, moka­mang ug mangundang ba gihapon ning duha, kini maoy giatangan sa kadaghanan, lakip na ang mga bashers nga dali kaayong makasaway sa atong mga boksidor.

Sa nahitabo ni Villanueva, bisan pa man sa iyang gipakita, labing siguro ma-bash na usab ni siya sa mga tawo nga kalit lang nahimong boxing analyst sa social media ilabi na kadtong mga walay hanaw nga mga bashers nga magpataka na lang og pabuhagay sa ilang alegasyon.