Migallen: Ang kapildihan ni Rodex Piala

Pakyas man tuod apan nakapakita og igong katakos ang Cebuano fighter nga si Rodex Piala sa iyang World Boxing Organization (WBO) International super featherweight title-fight batok sa Australian fighter nga si Liam Wilson didto sa Brisbane Entertainment Center.
Ang 30-anyos nga taga Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, na-knockout sa ikaupat nga round human kini maantimano og igo sa iyang tuong bodega nga maoy nakapaligid kaniya sa kanbas nga nagping-it sa kasakit nga wala na makatubag pa sa mandatory eigh-count sa referee.
Giangkon sa 5-7 nga Piala nga nabintahaan gyud siya sa gitas-on ug gidak-on sa 5-9 1/2 nga Australian boxer nga usa usab ka world caliber fighter.
"First ko naka sabay ug sumbagay sa taas sa ring nga world level pero ako ra nakaya. Kato ra gyud one time sa body shots," matod ni Piala kinsa kanhi manindahay og buwak sa Fuente Osmena circle.
Si Wilson, sa interview mitug-an nga maigmaton usab nga ikaaway si Piala nga naghatag kaniya og dakong hagit.
Apan ang iyang wala nga kumo nga mitaop sa bodega ni Piala maoy nakahatag kaniya og grasya sa kadaugan.
“I’m blessed with the left hand but we had to box the right fight,” matod pa ni Wilson sa interview. “He was a tricky customer. I got the job done and on to the next,” siya midugang.
Actually, tinguha karon ni Wilson nga makig-rematch ni WBO junior-lightweight champion Emanuel Navarette.
Niadtong 2023 man gud, si Navarrete mipildi ni Wilson sa usa ka kontrobersiyal nga knockout nga kadaugan.
Bisan pa sa tinguha sa kampo ni Wilson nga makig-rematch, si Navarette daw ang wa magpakita og interest.
Sa second round, usa ka overhand right ni Piala ang nakapasakit ni Wilson, Niini, nipahugot si Wilson sa iyang depensa nga sa samang higayon maampingon usab nga molabay sa iyang mga kinumo.
Way undang ang kaagresibo sa Cebuano fighter ug gani pipila ka higayon nga iya kining subling napasakitan.
Sa fourth round, sa dihang niatake si Wilson, giisa ni Piala ang iyang depensa aron protehian ang iyang ulo nga bahin, apan wa siya kabantay sa usa ka wild left nga gibuhian ni Wilson nga niigo sa tuo niyang bodega sa katapusang 2:56 segundos sa maong round nga maoy nagtapos sa away.
Ang scorecards sa tulo ka mga judges nagpakita nga si Piala maoy nag-una sa puntos, 29-28.
Gumikan sa kapildihan, si Piala nahagsa sa 12-2 nga baraha samtang si Wilson misaka ngadto sa 18-3 nga card. Sagad mahitabo sa atong mga boxer nga mosulong ngadto sa laing nasod maayo sa sayong bahin, pero mahutdan sa resistensiya kon magkadugay ang away.
Buot ipasabot nga naa ang deperensiya sa training apil na niini ang disiplina.
Hinuon adunay gamayng kalahian sa nahitabo ni Piala. Sakto siya sa preparasyon, pero kadto lang gyud nga one-punch nga nisabak sa ig-anan maoy nakapaundang kaniya.
Sa gikaingon ko na, si Piala nakapakita og saktong kombati. Wala siya mabintahai sa palutsanay sa kumo kay kugihan man manumbag. Gidominar niya ang unang tulo ka rounds.
Lig-on lang gyud ang kontra kay bisan gani ang world champion nga si Navarrette naglisod man niini.
Pildi man tuod si Piala apan luyo sa maong kapildihan dako ang iyang nakat-onan. Kon ipadayon ni Piala ang dedikasyon sa iyang karera, kadtong awaya maoy mag-abli sa pultahan unya sa iyang sunodsunod pa nga mga international fights.
Keep up the goodwork, Idol Rodel. Uban sa imong bag-ong management, kinsay nasayod nga makab-ot na nimo ang imong gipangandoy. / JBM