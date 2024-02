Migallen: Ang kontrobersiya sa DLSU-NU title match

Hangtod karon padayon gihapong gihisgutan sa social media kadtong kontrobersiyal nga championship game tali sa De La Salle University (DLSU) Green Archers ug sa National University (NU) Bulldogs sa 2nd Governor Ann K. Hofer Basketball Invitational sa Ipil, Zamboanga Sibugay sa miaging semana.

Kini gumikan kay gawas nga mga inilang teams sa UAAP didto sa Kaulohan ang mga na-involved, talagsaon o unique ang nagduslit sa kontrobersiya.

Tiaw mo bay kuwatro segundos na lang ang nahabilin sa shot clock sa La Salle sa naghinapos nga bahin sa fourth quarter apan sa kalit lang na reset kini ngadto sa 24 segundos.

Tungod niini, labihang pag­ka­inat sa oportunidad sa Green Archers ug tuod man nakakuha kini og foul nga maoy naghatod nila sa free throw line alang sa 74-76 nga pagtibhang sa labaw sa Bulldogs.

Labihang nakareklamo ang kampo sa NU pero bisan og gi-review pa kini sa Instant Replay System (IRS), wa gyud korehii sa officiating officials ang sayop.

Much more sa nahabiling 9 segundos sa duwa (opensa sa La Salle), lain na usab nga kabuang ang nitumaw. Pipila ka mga observer ang nakabantay nga sa katapusang 3.9 segundos nihunong sab sa makadiyot ang orasan.

Hinuon, wa kaayo ni hatagi og pagtagad sa taga NU apan ang ilang giangalan og maayo kadtong kuwatro segundos nga nahabilin sa shot clock nga nibalik ngadto sa 24 segundos.

Wa ta mokagat anang mga komento sa social media nga gimaniobra o “nakapusta” ang nagdala sa oras, pero di sab ta kabasol kon moalegar sila og ingon ana.

Lisod sab tuohan nga naguba ang shot clock kay sila mismo sa lamesa wa man moabiso diha-diha dayon.

Sa usa ka semanang kompetisyon, bisan tuod og dunay mga reklamo sa awkward kaayong mga tawag sa referees, in general, nindot kaayo ang mga duwa.

Pero nadaut ang kinatibuk-ang lega sa katapusang segundos tungod niadtong salikwaot kaayo nga desisyon. Magpabilin kining handumanan hangtod sa kahangtoran.

Kinsa pa may ganahan nga team ang mosanong sa ilang imbetasyon kon maklaro nga dunay magmaniobra sa lega labi na kay layo-layo ra ba og biyahian? Makalulo-oy ang mga organizer kay sila man ang mapahiran sa tanan.

Sa Mindanao man tuod ni nahitabo, pero sa gikaingon ko na, pulos mga iladong team sa tibuok nasod ang na-involved hinungdan nga nakakuha kini og atensiyon sa mga basketball fan lukop nasod.

Adunay daghang mga follower ang duha ka teams ilabi na ang La Salle kay maoy defending champion sa UAAP men’s basketball.

Ang NU dili sab hibintahaan sa mga dumadapig sa Mindanao kay duna kini mga player nga Bisaya sama nila ni Steve Nash Enriquez, Reinhard Jumamoy ug Patrick Yu nga mga Sugboanon.

Sa atong panukidoki, porsigido gihapon ang mga organizer sa pag-imbitar og mga UAAP teams, pero usa sa ilang gikonsiderar mao ang pag-ilis og grupo nga mo-officiate. Kanang grupo nga klarong perming nag-upgrade sa basketball officiating.

Hinaot nga kita dinhi sa Sugbo ug sa kasikbit nga mga dapit, dunay leksiyon usab nga makuha sa maong hitabo. Puwerti ra ba daghanang lega nato rong panahuna.

○ ○ ○

By the way, dunay pipila ka mga vlogger nga nisawsaw sa video nga nakuha sa FB page “Sports Ta Bai” nga gigamit sa ilang kaugalingong vlog.

Nasurprisa ta kay wa man ni sila mananghid nato. Pastilan. Hinuon ang Bisaya Mixed Vlog nangayo na og dispensa nato, butang nga ato ra sab nga gihangop.

Wala man tay problema ana basta mananghid lang. Thanks.