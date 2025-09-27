Migallen: Ang kontrobersiyal nga world title fight ni Vayson

Mao kini ang haom nga pulong nga akong ikahulagway kalabot sa nausik nga oportunidad ni Filipino boxing prospect Jayson Vayson. Sa iyang unang world title fight niadtong Septiyembre 20, 2025 batok sa defending champion nga si Oscar Collazo didto sa Indio, California, si Vayson napildi sa ikapito nga round human nga ang iya mismong corner maoy misurender pinaagi sa pagwarawara og tualya.
Ang referee nga si Thomas Taylor wa mag-usik og panahon ug giundang gilayon ang away isip pagsanong sa panawagan sa kampo ni Vayson.
Pero matataw nga gikasurprisa ni Vayson ang pag-undang sa referee gumikan kay gawas nga way fatal blows siya nga nadawat anaa pa siya sa kapiskay ug siyento por siyento pa siyang makakombati niadtong orasa. Hinuon, wa siyay mahimo ug iyang girespetohan ang desisyon sa iyang mga corner sa way kusmod, kay kini alang man usab sa iyang siguridad.
Apan wa usab kalikayi ang negatibong reaksiyon sa Filipino boxing community kinsa naghandom nga makabaton na usab og laing world title ang Pilipinas. Sagad kanila nagtuo nga dako pa kaayo ang kahigayonan nga malangkatan ni Vayson og bakus ang Puerto Rican champion ilabi na sa ilang nakita sa ikaupat nga round diin nisagunto si Collazo sa dihang naigo kini sa solidong kumo sa ikaupat nga round sa iyang bodega.
Ang corner ni Vayson nga gilangkuban sa iyang coach nga si Allan Alegria ug manager nga si Brigo Santig mipasabot kon nganong ilang gisurender ang away.
Matod nila ila kining nauyonan human nila maobserbahi nga dunay deperensiya sa balanse ni Vayson ilabi na sa linakwan niini hinungdan nga nibati sila og kabalaka.
Actually, si Vayson gikatakda unta nga moaway batok ni Regie Suganob sa PMI-Bohol Boxing Gym alang sa world title eliminator sa 108 lbs. nga timbang. Kini gikatakda unta niadtong Septiyembre 20.
Apan nanuktok ang oportunidad nga gitanyagan siya nga paawayon diretso og world title fight batok ni Collazo sa 105 lbs. nga timbang. Ang maong away nagtangag og duha ka bakus - ang WBA ug WBO title.
Kay lagi dakong oportunidad sa iyang boxing career, gihatagan og priority sa kampo ni Vayson ang maong world title fight. Bisan pa man og nagkinahanglan kini nga mo reduce siya sa iyang timbang - gikan sa 108 lbs. ngadto sa 105 lbs.
Dili usab halayo ang posibilidad nga nakatampo sa kabalisa sa iyang trainer ug manager kining iyang pag reduce sa timbang. Ang referee nga si Taylor midepensa usab sa decision sa corner ni Vayson. Iyang gipasabot nga mga solidong kumo ang nadawat ni Vayson hinungdan nga pipila ka higayon sa matag break moduol siya sa corner niini ug mangutana kon okey pa ba ang ilang boxer.
Ambot og giduol ba usab ni Taylor ang corner ni Collazo sa dihang nisagunto kini sa ikaupat nga round, aron pangutan-on kon okey pa ba usab ang Puerto Rican boxer.
Giingon nga ang trainer/manager ug ang referee mas nasayod kon itandi sa uban sa sitwasyon sa duha ka boxer ibabaw sa ring. Pero niadtong higayona, ang boxer miangkon nga kaya pa kaayo niya ug gani, usbon ko, walay fatal blows nga nadawat ang Pinoy fighter sa dihang kalit nga miisa sa tualya ang corner ni Vayson.
Bisan gani ang mga boxing panelists nasurprisa niini kay sama sa uban sila sayod nga dako pa kaayo ang kahigayonan nga modaog si Vayson niadtong awaya. Ang score sa tulo ka judges human sa unom ka round nagpakita nga pulos sikit ang ilang natali, 59-54, pabor ni Collazo.
Akong gidayeg ang corner ni Vayson niining bahina nga nagpakita sa ilang ka concerned ug ka protective sa ilang mga boxer nga di mabutang sa kaalautan. Pero sama sa uban, alang nako it was a wrong timing. It's too early to stop the fight that virtually deprived the boxer's dream.
Pila ka tuig niyang antos nga unta makaaway alang sa world title fight sa tinguha nga mahatagan og katumanan ang iyang damgo, pero sa daklit lang naingon ato ang resulta.
Hinuon, alang kang Vayson, hataas pa ang iyang panahon, basin dili pa ang tukmang higayon. Labing siguro modagan pa kini og pipila ka mga katuigan aron makaaway og balik alang sa world title. Pero ug wala silay kasingkasing nga sama sa usa ka Warrior ambot ug mahatagan ba og katumanan ang ilang damgo.
Ginaingon nga “A quitter never wins, and a winner never quit.” Ug labaw sa tanan, “world champions always fight to the fullest.” Mao kini ang anaa sa kalidad nila ni Manny Pacquiao, Gerry Penalosa, Nonito Donaire Jr. ug uban pang world champions.
Hinaot pa unta nga dunay leksiyon nga nakat-onan ang handler ni Vayson sa maong kontrobersiyal nga kapildihan. Dili sayop ang pagprotehir sa kinabuhi sa boxer, apan dili sab makiangayon nga ihikling ang kahigayonan nga makab-ot ang ilang tinguha ug damgo.