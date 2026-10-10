Migallen: Ang krusyal nga sitwasyon sa Cesafi

Dili na ikalimod nga misamot na karon og ka nihit ang manan-aw sa nagpadayon nga basketball tournament sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) diha sa makasaysayanong Cebu Coliseum.
Ang kanhi saba, puno, ug kulbahinam nga kombate sa mga tunghaan, medyo susama nag kamingaw sa tirana tungod sa daghang haw-ang nga lingkoranan.
Ang nag-unang rason nga nagpaluyo niining pagkunhod sa attendance mao ang kataas sa presyo sa entrance fee.
Ang Cesafi gihimo alang sa mga estudyante ug komunidad sa mga tunghaan. Apan sa kasamtangan ang presyo sa tiket mokantidad og P100-P500, depende kon asa ka nga section mabutang.
So kinahanglan nang mogastos og dakong bahin sa ilang adlaw-adlaw nga allowance ang mga estudyante aron lang makatan-aw ug makapaninggit alang sa ilang paboritong koponan.
Pero tungod niini, Imbes linawas nga mosaksi, ipalit og pagkaon o gamiton sa panginahanglanon na lang sa pagtungha ang ilang gamayng extra budget.
Magpaabot na lang sila sa mga highlights sa social media ilabi na kay way klaro ang ilang live streaming.
Kay lagi gamay ang manan-aw unya way kita nga ikasapar sa abangan ug ubang gasto-an, ang gihimo ni Cesafi Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. ang pagwagtang sa mga duwa sa weekdays, ug matag Sabado ug Domingo na lang makita ang aksiyon sa kompetisyon.
Niini dako ang posibilidad nga moabot na sa sunod tuig ang pagtapos sa tournament tungod sa pagkalangan sa schedule.
Daghang mga sumusunod, ginikanan, ug atleta ang nangreklamo sa maong desisyon tungod kay nakaapekto kini sa kalendaryo sa akademya sa mga estudyante-atleta ug nakawagtang sa gipaabot nga "momentum" o kainit sa liga matag adlaw sa semana.
Mga solusyon nga atong Ikasugyot:
Aron mabalik ang kadasig sa Cebu Coliseum ug dili masakripisyo ang iskedyul sa torneyo, ania ang pipila ka praktikal nga kausaban nga pwedeng konsiderahon sa leidership sa Cesafi:
Student-Friendly Ticket Discounts: Ibalik ang tinuod nga "Student Price." Pwedeng mohimo og dako nga diskwento (30% hangtod 50%) alang sa mga estudyante nga makapakita og valid nga School ID, labi na kadtong mga gikan sa myembrong tunghaan sa Cesafi.
Package o Season Passes: Pagbaligya og "Bundled Tickets" o "All-Access Pass" diin ang usa ka estudyante makapalit og mas baratong tiket kon hugpong silang mopalit uban sa ilang mga kauban sa tunghaan.
Pagpangita og mas daghang corporate sponsors:
Imbes nga sa bulsa sa mga estudyante isawod ang gasto sa pag-organisar ug pag-abang sa coliseum, mas maayo nga palapdan sa Cesafi ang ilang pagpangita og mga local ug national sponsors aron sila ang mo-subsidize sa presyo sa tiket.
Ibalik ang mga duwa sa weekdays ug mahimong maggahin ug mga adlaw nga libre ang mga estudyante aron pagkuha aa ilang interest sa lega.
Kon mahimo, duha o tulo lang una ka section sa mga lingkuranan sa Coliseum ang gamiton, para daghan tan-awon ang crowd ug makadani sa mga sponsors.
Lokal nga Kasabotan sa mga Skuyahan: Iapil sa partnership ang matag unibersidad aron makatabang sila sa paghakot o paghatag og incentives (sama sa extra-curricular points) sa mga estudyante nga mosuporta ug motan-aw sa ilang mga varsity team.
Kon magpabilin nga taas ang presyo sa ticket sa Cesafi ako nahadlok nga dili lang ang kapunongan ang malugi, kon dili maapektohan usab ang tibuok nga kulturang pagdasig sa paugnat sa kusog dinhi sa Sugbo.
Panahon na aron paminawon sa namunoan ang tingog sa kadaghanan: Ibalik ang basketball sa mga estudyante.