Migallen: Ang merkado sa sports sa Sugbo

Napuno sa kusog nga singgit, pakpak ug kahinam ang bag-ong SM Seaside City Arena Cebu sa dihang gipahigayon dinhi ang mga dula sa East Asia Super League (EASL) ug Philippine Volleyball League (PVL).
Ang EASL nakahagdaw og mokabat ngadto sa 10,000 ka manan-away, samtang ang PVL nakadani og kapin sa 19,000 ka mga fans.
Dili ni ordinaryong mga numero. Mensahe kini nga ang Sugbo adunay dakong gana o interest sa pagtan-aw og dekalidad nga sports, basta adunay maayong pasilidad ug mga torneyong takos nga gastohan sa panahon ug kuwarta.
Ang duha ka maong kalihokan, nga posibleng dili makapuno sa dagkong pasilidad kon ipahigayon sa Manila, nakapukaw hinuon sa dakong interes dinhi sa Sugbo.
Nagpasabot ba kini nga mas interesado ang mga Sugbuanon sa sports?
Dili nato dayon ikatandi ang mga manan-away sa Sugbo ug Manila. Lahi-lahi ang gidak-on sa market sa sports, kapasidad sa mga pasilidad, presyo sa tiket, kampanya sa torneyo ug kasikat sa mga teams.
Apan usa ka butang ang di malilong: adunay market sa dagkong kalihokan sa sports ang Sugbo.
Dugay nang gipangandoy sa mga Sugbuanon nga dili na kinahanglan molupad paingon sa Manila aron makasinati og dagkong torneyo, internasyonal nga kompetisyon ug mga duwa sa mga propesyonal nga atleta.
Karon nga anaa na ang bag-ong arena, daw adunay bag-ong pultahan nga giablihan alang sa sports sa Sugbo.
Apan dili igo nga matahom ang pasilidad ug dako ang kapasidad niini. Ang mas dakong hagit mao ang pagpadayon sa interes sa mga manan-away.
Dili man matag adlaw adunay EASL o PVL. Busa, unsaon man pagpadayon sa kinabuhi sa arena kon mahuman na ang dagkong torneyo?
Dinhi mosulod ang panginahanglan sa lig-on nga sports calendar - mga torneyo sa basketball, volleyball, boxing, badminton ug uban pang disiplina nga makadani sa lokal ug langyawng mga atleta.
Kinahanglan usab ang maayo ug haom nga presyo sa tiket, epektibong pagpasiugda ug pakigtambayayong sa mga eskwelahan, lokal nga pangagamhanan ug mga pribadong kompanya.
Labaw sa tanan, kinahanglan hatagan og higayon ang mga Sugbuanong atleta nga mosidlak sa ilang kaugalingong tugkaran.
Dako kaayong butang nga ang atong arena mahimong destinasyon sa mga dagkong torneyo. Apan mas dako pa unta kon mahimo kining pinuy-anan sa mga kalihokan nga kanunayng gipaabot sa mga fans, dili lang sa mga higayon nga adunay dagkong kalihukan sa kalibotan sa sports.
Ang mga numero nga nakuha sa EASL ug PVL dili garantiya nga kanunayng mapuno ang arena. Apan klaro kining pahimangno sa mga organizers ug tigpasiugda sa sports - dili ipakaubos ang market sa sports dinhi sa Sugbo.
Dili lang arena ang atong basehan. Kinahanglan nato ang padayon nga mga torneyo, lig-on nga pagpasiugda ug mga rason aron mobalik ang mga fans.
Kay sa kataposan, dili ang gidak-on sa arena ang magbuot kon mahimong sentro sa sports ang Sugbo.
Ang tinuod nga sukod mao kon pila ka higayon nato kining mapuno - ug kon unsa ka dugay nato mapadayon ang kahinam sa mga Sugbuanon.