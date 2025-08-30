Migallen: Ang modernong Cebu Coliseum karon

Solid gyud diay kaayo kining massive renovation nga gihimo sa karaan na nga Cebu Coliseum.
Last Thursday, isip pagsanong sa imbitasyon, personal kita nga nakadalikyat sa maong dapit aron usab pagsaksi sa giingon nga simpleng turnover sa mga contractor ngadto ni Atty. Gus Go, kinsa mao na karon ang nag-manage niini.
Dili tiaw ang pag-renovate niini kay gigastuan man kini og kapin sa P100 million. Sa tinguha nga mapadali, duha ka contractors ang gipatrabaho ni Atty. Go.
Lain ang nagtrabaho sa tibuok palibot sulod sa Coliseum lakip na ang world caliber nga flooring niini ug lain usab ang nag-ugmad sa may entrance nga dapit.
Orihinal nga gikatakdang i-renovate unta sa niagi pang tuig apan nadelatar kini sa Enero ning tuiga. Hinuon nasugdan gyud ang trabaho niana nang pagka Marso.
Unom ka buwan ang milabay gikan karon, miabot na ngadto sa 90 porsiyento ang natigayon.
Kon kaniadto huot ug sikit ang lingkuranan, karon komportable na kaayo kini nga malingkuran. Gawas sa duha ka dagkong ceiling fan, aduna usab kini 16 ka mga centralized industrial air condition nga nagpalibot ug nahimutang sa general admission section.
Si Architect Maxwell Espina, kinsa maoy gitahasan niini, mitug-an diri kanato nga ila gyud nga gi-research ug gipangita og maayo ang mga dekalidad nga materiyales nga haom sa mga international standards.
Pero ang makapa-impressed ug makapaagni gyud ug maka-proud kanatong mga Sugbuanon mao kining pag-instalar sa jumbotron nga kon wa ko masayop, maoy una, dili lang dinhi sa Sugbo kon dili outside Metro Manila.
Kini ikatandi sa SM Mall of Asia Arena, Araneta Coliseum, ug Ynares Center. Ambot og duna pa bay uban nga nakapainstalar og ingon ani.
Sukwahi kaniadto, hapsay na usab kaayo ang plastada kay medyo gipadak-an man ang agianan sa tawo kilid sa korte.
Adunay option ang mogamit o morenta niini. Mahimong dili gamitan og aircon sanglit dili init ang maong dapit kay retrofitted man ang atop niini ug sa gikaingon ko na dunay duha ka industrial ceiling. Anaa usab kini standby generator.
Ug natural kon way aircon, ubos usab ang presyo sa abangan.
Taliwala ning dakong kausaban, si Atty. Go, ang presidente sa University of Cebu (UC), mibutyag ug mipasalig nga ubos ra ang renta o abangan niini kon itandi sa ubang mga private gyms o sports complex.
Usa sa mga katuyoan nga iyang gitumbok ning pag-renovate sa Coliseum mao usab ang dugang pagpalambo sa Sports Tourism sa Sugbo.
Dili lang sa natad sa basketball, kon dili ang Cebu Coliseum andam usab mo-host og Volleyball, Boxing, Mixed Martial Arts, Futsal, Gymnastics, Dancesports, ug uban pang mga indoor games.
Bisan gani mga ubang kalihukan sama sa Cultural, abli ang ang Cebu Coliseum niini nga may 6,000 to 7,000 sitting capacity.
“Cebu needs a good coliseum and it's going to be affordable. Certainly it's going to be a quite low,” matod pa ni Atty. Go.
Iyang gibutyag nga gani sa pagkakaron, daghan nang nag-inquire kaniya nga mogamit sa coliseum - butang nga iyang gikasurprisa.
Iyang gikalipay ang napublikar sa SunStar Cebu nga ang PBA naglaraw usab nga mobalik og duwa sa Cebu Coliseum human masayri ang massive renovation niini.
Aron gyud paghatag og saktong akomodasyon sa publiko, si Atty. Go mopatokod usab og four-storey steel deck nga parking area sa luyo nga bahin sa coliseum.
Sa pagkakaron, si Atty. Go miingon nga gamiton lang una nila ang parking lot sa Elizabeth Mall nga anaa ra usab sa atbang niini sa higayon nga adunay dagkong promotion nga ipahigayon.
Sa pagkatinuod lang, kining Cebu Coliseum nahimo usab kining tipik sa akong kasaysayan ilabi na sa pagka-journalist sulod sa kapin upat na ka dekada.
Nahimo ko kining paboritong lugar kaniadto sanglit dinhi man gyud mapahigayon ang mga dagkong events sa natad sa paugnat sa kusog.
Kini sama sa boxing, basketball, ug uban pang mga pasundayag lakip na ang mga international promotions.
Ako nahinumdom nga sa kilid pa niini adunay korte sa volleyball nga dayon-dayon ug dinhi usab dapita nagdako ang mga Peñalosa Brothers kansang panimalay anaa ra usab sa haduol sa balibolan.
Sa ubos sa Coliseum sa luyong bahin anaa usab didto ang boxing gym, ang dapit diin nahashas ang abilidad sa mga kanhi world boxing champions nga ang managsuong Dodie Boy ug Gerry Penalosa.
Daghan pang mga kasaysayan nga nagpabilin sa akong panumduman apan ang wa nako palandunga ug di nako matukib mao ang dakong kausaban.
Ang modernong Cebu Coliseum karon nga mao na unya ang paboritong kapahigayonan sa nagkalainlaing sports competition sa Sugbo.
Salamat, Atty Gus Go.