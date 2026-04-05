Migallen: Ang ‘Nightmare’ ni Marlon Tapales

Daghang nasud-ipan sa wala damhang kapildihan ni kanhi Unified World Boxing Champion Marlon "The Nightmare" Tapales sa mga kamot ni Yukinori Oguni sa ilang non-title fight didto sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan niadtong Biyernes, Abril 3, 2026.
Tiaw mo bay dakong inilog si Tapales bisan pa man gani og ang away didto pa sa lugar ni Oguni. Kini gumikan sa iyang credentials.
Managsama man tuod sila nga world champions apan mas taas og kasinatian si Tapales kinsa nakaaway na usab og mga dekalibre nga mga kontra.
Usa niini mao ang boxing superstar sa Japan nga si Naoya Inoue.
Sa mga analysis sa mga boxing expert, daghan ang nagtuo nga ma-knockout ni Tapales si Oguni sulod si pito ngadto sa siyam ka rounds.
Apan hapit mabali ang pangagpas kay si Tapales na man hinuon ang deriyot madisgrasya sa 7th round.
Maayo unta nga nakasugod ang Pinoy fighter pero sa gihimong adjustment ni Oguni didto nagsugod ang dominasyon niini.
Gipahimuslan sa hapon ang iyang bintaha sa gitas-on ginamit ang jab unya ang nakanindot kay mosunod sab gyud dayon ang mga kombinasyon sa iyang mga komo nga moigo sa ulo ug sa bodega ni Tapales.
Pipila ka higayon nga mosuway og sulod si Tapales sa tinguha nga makaantimano bisan one-punch nga makatumba o makabangog sa kontra, apan pakyas siya gumikan kay epektibo man usab ang footwork ni Oguni.
Kon record lang ang basehan sa wala pa ang ilang away, layo ra gyud si Oguni (23-4-3, 9KOs) kon itandi sa 41-4, 22KOs ni Tapales - rason kon nganong inilog ang lumad nga taga Kapatagan, Lanao del Norte.
Posibli mao usab siguro ni ang hinungdan nga kompiyansa ra si Tapales sa kapabilidad ni Oguni.
Human sa iyang knockout nga kapildihan ni Inoue niadtong Disyembre 2023, si Tapales mipugnit gilayon og upat ka sunodsunod nga daog - tulo niini gipang-knockout, usa by unanimous decsion.
Kini nagpamatuod nga anaa pa gihapon siyay ikabuga. Apan hinaot nga sa iyang wala damhang kapildihan, dakong leksiyon ang iyang nakat-onan. Dili mokompiyansa sa iyang mga makontra.
It was totally a "Nightmare" for Marlon.
Pildi man tuod, apan congratulations lang gihapon tungod kay luyo sa imong pagkapukan, luwas ang imong panglawas. Goodluck sa sunod nimong mga away. Amping ta kanunay.