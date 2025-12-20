Migallen: Ang pagdiskobre ni Titing Manalili

Nalingaw gyud ang mga local basketball fans sa Sugbo niining pagpahigayon sa Cebu City Christmas League nga motapos karong adlawa diha sa City Sports Institute Gym sa Barangay Sawang Calero.
Kini gumikan sa pipila ka mga batan-ong Sugboanong basketbolista nga nakakulit og pangalan didto sa Kaulohan.
Nag-una mao kini si Jonathan "Titing" Manalili nga maoy giatngan og maayo sa mga basketball fans.
Sukwahi sa uban, kini gud si Manalili wa ni mailhi dinhi sa Sugbo kay didto man ni naderitso og duwa sa Manila.
Duha siya ka tuig sa high school didto sa Letran ug nakaangkon gilayon og back-to-back champion ug nahimong Finals MVP sa wala pa siya mosaka sa kolehiyo.
Daghan ang nangutana nato kon nganong way eskuwelahan dinhi sa Sugbo nga mikuha ani niya nga sangkap man unta kini sa abilidad.
Sa pagkatinuod lang, gusto gyud unta ni Titing nga moduwa ilabi na sa Cesafi, pero di gyud siya madala niadtong panahona kay alanganin pa ang iyang gidak-on. Gamay ug sapsing pa kaayo. Way nipansin.
Kay hilig man gyud kaayo siya og basketball magsigi lang ni siya og kuyogkuyog og team nga gani mahimo siya usahay nga ball boy o water boy aron lang makatan-aw og duwa.
Nadiskobrehan ni siya niadtong panahon sa pandemic diin adunay lega nga gipahigayon diha sa Cebu Coliseum nga ang nag-organisar taga Manila nga gipaluyohan og politiko.
Tuod man, dunay usa ka team sa Talisay nga misalmot sa maong kompetisyon nga naapil si Manalili sa lineup.
Usa sa nag-organize sa maong short tournament mao si Allen Ricardo kinsa maoy coach sa Letran Knights Juniors niadtong panahona.
So, didto nadiskubrehan siya ni Ricardo ug gitanyagan gilayon siya nga paduwaon sa Letran high school team.
Kay lagi mao may iyang damgo, wa niya palabya ang panahon ug didto nagsugod ang tanan. Nananghid gilayon siya sa iyang mga parents kinsa mipakita usab og igong suporta.
Wa gyud masipyat si Ricardo kay tiaw mo bay sa unang duha ka tuig pa lang ni Manalili naka back-to-back champion dayon sila.
Talagsaon ang talento ni Titing sa basketball kon itandi sa uban nga mga pointguard.
Graceful kaayo siya tan-awon kay dili man lisod niya ang basketball. Mora lang og way pressure nga moduwa.
Pero ang nakapasikat niyag maayo mao ang iyang passing ability nga maoy iyang unang option diin ang magbantay daw og sa dili makakita sa bola kon asa ipaagi ug kinsay pasahan.
Ang uban, layo ra man tuod, pero itandi siya nga morag may pagka Magic Johnson.
Mao ni usa sa mga rason kon nganong mihugop karon ang mga Cebuano basketball fans sa City Sports Institute gym aron linawas nga motan-aw ni Titing Manalili nga sa TV lang nila pirmi makita.
Gawas ni Manalili, anaa usab si Steve Nash Enriquez nga aduna say iyang kaugalingong style nga makalingaw sa mga fans ug ingon man si Reinhard Jumamoy.
Ang presensiya ni Jared Bahay nga mao na usab karon ang nailang lider sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP nakadugang usab sa kaikag sa liga.
Pero ang labaw sa tanan nga wala kaayo mamatikdi sa Sugboanon mao kini si Nicael Cabanero.
Dinhi nagsugod og duwa sa Sugbo ubos sa University of San Carlos niadtong Elementary pa siya kauban nila ni Bahay ug ni Jumamoy.
Si Cabanero mao ang team captain sa UST Growling Tigers nga katulo gyud mamahimong scoring champion sa UAAP. Ang ikatulo sa miaging season.
Kaduha siya malakip sa mythical five. Ambot og duna bay laing Sugboanon nga nakahimo niini didto sa UAAP o sa NCAA.
Mao ni silay mga bag-ong tubo nga ugma damlag maghatag usab og pangalan sa Sugbo.