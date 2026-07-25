Migallen: Ang paghibalik sa gipaabot nga Governor's Cup

Pito ka tuig ang nakalabay. Dili na na basta-basta nga gidugayon sa pagpaabot.
Apan sa katapusan, ang hilom nga panag-away sa katungod kon kinsay tinuod nga "Hari sa Basketball" sa lalawigan sa Sugbo mosiga na usab. Official na ang pagbalik sa "Cebu Governor's Cup."
Human sa ulahing kampyonato niadtong 2019 kun diin gipakita sa Talisay City Aquastars ang ilang dominasyon, nahunong ang aksyon. Daghang batan-ong talento ang nahanaw, nidako, ug nawad-an og kahigayonan nga makarepresentar ug makapasundayag sa ilang lungsod samtang nagsul-ob sa opisyal nga jersey sa ilang local government unit (LGU).
Maayo gani kay karong Septiyembre 26, 2026, mobalik na ang maong prestihiyosong torneyo apan uban sa usa ka dakong kausaban.
Bag-ong Age Limit: 18-Under Na!
Kon kaniadto 21-and-under ang age category, karon gihimo na kini nga 18-Under (U18).
Ug alang nako, kini ang pinakanindot nga desisyon nga gihimo sa Cebu Provincial Sports Commission (CPSC) ubos sa pagpanguna ni Dr. Rhoel Dejano. Ngano man?
Tungod kay ang 18-under mao ang gipangita nga sweet spot sa mga college scouts.
Imbes nga hulaton nga mag-20 o 21 anyos ang usa ka prospect, diin halos lapas na sa high school level, ang U18 maghatag og direktang taytayan o dunay continuity para sa mga batan-ong Sugboanon ilabi na kadtong gikan sa lagyong lungsod aron madiskobrehan sa mga dagkong tunghaan sa CESAFI, ug bisan gani sa UAAP ug NCAA sa Manila.
Pinaagi niini, dili lang kadaugan sa basketball ang ilang giapas kon dili mao ang pinaka importante, ang edukasyon o scholarship nga makahatag og mas maayong kaugmaon. Kini mao ang nahimong tinuod nga ganti.
Dili usab binuang ang giandam nga premyo alang sa mga lungsod nga makapakita og sakotng labok sa ilang pagkabanggiitan.
Tiaw mo bay makaloklok og P500,000 nga ganting salapi ang makampiyon.
Unya ang 1st Runner-up adunay P250,000,samtang ang 2nd Runner-up makabulsa og P100,000. Ang 3rd Runner-up mouli usab nga may P50,000.
Ang commissioner chairman sa basketball nga si Mark Anthony Ynoc mibutyag nga gawas sa tunga sa milyun nga cash prize alang sa magkampiyon, ila usab nga sundon ang NCAA-style nga format diin mosubaw sila sa Sweet 16 stage.
Ang mga entrante tungaon ngadto sa Northwest, Northeast, Southwest, ug Southeast division. Niini, seguradong makadugang kini sa kainit ug kakulba sa matag knockout game.
Sa kasamtangan, miabot na sa 21 ka mga lungsod ang mikompirmar pero matod ni Dejano nga posibling moabot pa kini ngadto sa 30 ka mga lungsod.
Gihatagan nila og hangtod sa Agusto 11 ang ubang mga lungsod sa pagkompirmar sa ilang partisipasyon.
Ang Governor's Cup dili lang simpleng basketball competition. Kini maoy usa ka rally point sa matag Sugboanon aron ipasigarbo ang ilang gigikanan.
Mag-abot na usab ang determinasyon, kadasig, ug ang dili ma-fake nga emosyon sa grassroots basketball.
Atong atangan kon kinsa nga lungsod ang mopatigbabaw ug kinsang mga bag-ong ngalan ang mosikat ug mahimong bag-ong superstars sa Sugbo.