Migallen: Ang pagkapukan ni Casimero, Tagacanao

Migintang lang og pipila ka oras, sunodsunod nga gipangpukan ang atong mga pambatong boksidor sa ilang tagsatagsa ka mga away nga didto gipahigayon sa Kishkek Arena sa Kyrgyzstan.
Akong gitumbok mao ang kapildihan nila ni John Riel Casimero ug Reymart Tagacanao.
Way kalahian ang ilang pagkapukan tungod kay pareho man silang gigamitan og taktika sa ilang mga kontra nga mipahimulos sa bintaha sa ilang gitas-on.
Si Casimero gidominar ni Kyonosuke Kameda sa Japan pinaagi sa unanimous decision. Ang hapon adunay 5-10 nga gitas-on batok sa 5-4 nga Casimero.
Gawas nga nabintahaan siya sa height, naisahan usab si Casimero sa diskarte ni Kameda.
Kini gumikan kay sa official weigh-in gipatuo ni Kameda nga makigbinukbokay siya nga way daganay ibabaw sa ring - butang nga mao untay gusto ni Casimero.
Apan sukwahi sa gituohan, si Kameda wa mosagol, hinuon nag hit-and-run ug maigmaton kaayo ni nga midistansiya ni Casimero (34-5-1, 23KOs).
Gisagolan og dagan-dagan ang estelo sa Japanese fighter kinsa adunay 16-5-2 nga baraha.
Mao ni usa sa mga rason nga wa mahimutang si Casimero nga daw nadala sa iyang emosyon ug nawala ang iyang concentration.
Ang tulo ka mga judges tagsatagsang mitali og 98-92, 99-92 ug 97-93 sa ilang scorecard pabor ni Kameda.
Nakatampo usab sa kapildihan ang hataas nga ka haw-ang sa away ni Casimero. Tiaw mo bay usa ka tuig, ug 12 ka adlaw siya nga wa makaaway human sa iyang 1st round knockout nga kadaugan batok ni Saul Sanchez. didto sa Yokohama, Japan.
Sa maong away, wa kakuha sa timbang si Casimero hinungdan nga gipasul-ob kini og mas dako nga gloves. Apan bisan pa man niini, iyang gi-knockout sa Sanchez.
Nakahagdaw man tuod og mga negatibong reaksiyon ang gipakita ni Kameda, pero kanang paglipat-lipat sa kontra o psywar kabahin man sab na sa preparasyon og stratehiya sa natad sa kompetisyon.
Sa laing bahin, si Tagacanao nga adunay gitas-on nga 5-5 nasugamak usab sa susamang kapildihan batok sa 5'8 nga si Ayumu Sano sa iyang pagdepensa sa World Boxing Association (WBA) Asia super-flyweight title.
Maayo unta nga nakasugod sa away si Tagacanao sa sayong mga round. Apan sa dihang naka-adjust na ang hapon, migamit na usab kini sa iyang height advantage ug didto nagsugod ang dominasyon.
Ang tulo ka mga judges pulos mitala pabor sa hapon, 117-111, 119-109 ug 120-108.
Kadto maoy unang kapildihan ni Tagacanao sa iyang 12 ka professional fights, 11-1, 9KOs samtang si Sano padayon nga wala pay pildi, 11-0-1, 5KOs.
Apan ang tagsatagsa ka kapildihan ni Casimero ug Tagacanao maoy tipik lang sa ilang professional boxing career.
Dili kini maoy katapusan kon dili daghang leksiyon silang nakat-onan nga mahimo nilang gabay sa sunod nga mga away.
Sila sayod nga dako pa ang haw-ang aron makabalik ug makabangon gikan sa ilang pagkapukan ilabi na sa batan-on nga Tagacanao.
Ang importanti nga luwas ra silang nakahuman sa ilang away.
Just keep up the good work, and be patient, Guys.